"سامسونج" تكشف عن تحقيقها رقمًا غير مسبوق في سوق "الهواتف القابلة للطي"

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن تحقيقها رقمًا غير مسبوق في سوق "الهواتف القابلة للطي" خلال عام 2021.
وأوضحت سامسونج في بيان على لسان رئيس الشركة "تيم روه"، أن الشركة شحنت ما يقرب من 10 ملايين هاتف قابل للطي في عام 2021.
ولفت إلى أن الشركة حققت نموًّا في بيع الهواتف القابلة للطي بنسبة 300% عن عام 2020؛ متوقعًا استمرار "النمو سريع الخطى" في عالم الهواتف القابلة للطي خلال عام 2022.
وذكر مسؤول سامسونج، أن 70% من عملاء الشركة الذين اقتنوا أجهزة قابلة للطي، اتجهوا إلى أجهزة "فليب"؛ فيما اتجه البقية لأجهزة "فولد".
وأشار إلى أن هذا ليس وليد الصدفة؛ لأن الدراسات أظهرت أن أجهزة "جلاكسي فليب 3" حفزت عددًا أكبر من المستخدمين للانتقال إلى الأجهزة القابلة للطي، بدلًا من الهواتف الذكية التقليدية.
ووعد "روه" بأن أجهزة "فليب" و"فولد" المتوقع إطلاقها قريبًا، ستلبي طموحها ورغبات المستخدمين الراغبين في الانتقال إلى عالم الهواتف القابلة للطي.
وستعقد سامسونج مؤتمرًا يوم 10 أغسطس المقبل؛ للكشف عن أجهزتها الجديدة القابلة للطي، والتي تؤكد أنها حسّنت فيها بصورة كبيرة من تجربة المستخدمين لهذه الأجهزة لتحقيق أقصى استفادة لهم.