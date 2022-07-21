"سامسونج" تكشف عن تحقيقها رقمًا غير مسبوق في سوق "الهواتف القابلة للطي"

وأشار إلى أن هذا ليس وليد الصدفة؛ لأن الدراسات أظهرت أن أجهزة "جلاكسي فليب 3" حفزت عددًا أكبر من المستخدمين للانتقال إلى الأجهزة القابلة للطي، بدلًا من الهواتف الذكية التقليدية.