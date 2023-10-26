على مختلف أنظمة التشغيل.. "إكس" تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية

ويمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار الخصوصية والأمان، ثم اختيار الرسائل المباشرة، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهوره.