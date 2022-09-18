"أوبو" تحتفل بعيد ميلادها الـ 18 بإطلاق مفاجأة لكل عشاق هواتفها

إضافة إلى ذلك، سيوفر مجتمع أوبو العالمي أيضاً لمستخدمي أوبو في جميع أنحاء العالم قناة فعّالة للتواصل مع بعضهم بعضا بشكلٍ مباشر، والتحدث عن تجاربهم مع خدمات ومنتجات أوبو.