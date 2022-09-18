"أوبو" تحتفل بعيد ميلادها الـ 18 بإطلاق مفاجأة لكل عشاق هواتفها
احتفلت شركة "أوبو" الصينية الرائدة بعيد ميلادها الـ 18، بإطلاق مفاجأة لكل عشاق هواتفها.
وأوضحت "أوبو"، في بيان رسمي، أنها أطلقت مجتمعها العالمي community.oppo.com.
وسيعمل مجتمع أوبو الجديد كمركز للبرامج المختلفة، مثل برنامج Oppo Product Ambassador، ومنتدى "أو شات" المفتوح، وبرنامج "أوبو لايفتير".
يوفر برنامج Oppo Product Ambassador فرصاً للمستخدمين لتجربة أحدث منتجات وابتكارات أوبو قبل الآخرين، فيما يُتيح منتدى "أو شات" للمستخدمين التحدث عن منتجات وتقنيات أوبو.
ويدعو برنامج "أوبو لايفتير" المستخدمين إلى مشاركة قصص حياتهم لمساعدة الآخرين وإلهامهم.
من خلال مجتمع أوبو العالمي، تعتزم "أوبو" أيضاً تزويد المستخدمين وعشاق التكنولوجيا بطريقة أكثر سهولة وملاءمة للوصول إلى المعلومات والتحديثات حول أوبو وأنشطتها مع تزويدهم أيضاً بقناة للتواصل مع خبراء أوبو لمشاركة تجاربهم وآرائهم حول المنتجات والخدمات.
إضافة إلى ذلك، سيوفر مجتمع أوبو العالمي أيضاً لمستخدمي أوبو في جميع أنحاء العالم قناة فعّالة للتواصل مع بعضهم بعضا بشكلٍ مباشر، والتحدث عن تجاربهم مع خدمات ومنتجات أوبو.