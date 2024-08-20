من "تيك توك" إلى "إنستغرام".. هذا ما تفعله بك المشاهدة السريعة لمقاطع الفيديو

وتشير بيانات مأخوذة من استطلاع شارك فيه 166 طالبًا جامعيًّا، إلى أن المشاركين شعروا بملل أكبر، حين سُمِح لهم بالتخطي داخل مقطع فيديو، مقارنة بالوقت الذي لم يتمكنوا فيه من ذلك.