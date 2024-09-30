"أبل" تخطط لإطلاق شاشات ذكية بنظام تشغيل جديد في عام 2025

وتنوي أبل أن تطرح هذه الشاشة من إصدارين؛ واحد منخفض الجودة سيتم فيه توفير الأساسيات مثل خدمة "فيس تايم" وأدوات التحكم الذكية بالمنزل، وإصدار آخر أكثر تطورًا، ويبدو أنه سيكلف أكثر من ألف دولار.