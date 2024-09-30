"أبل" تخطط لإطلاق شاشات ذكية بنظام تشغيل جديد في عام 2025

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تخطط حاليًا لإطلاق شاشات ذكية جديدة بنظام تشغيل جديد ومتطور، خلال عام 2025 المقبل.
وأوضحت المصادر، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية؛ أن "أبل" تخطط لإطلاق نظام تشغيل يسمى "هوم أو إس"، مع شاشة ذكية جديدة، خلال عام 2025.
وأفادت المصادر بأن "أبل" تخطط لأن تجهّز الشاشة الذكية الجديدة على سطح أشبه بالطاولة، مزودة بذراع آلية، يعملان بمنظمة ذكاء اصطناعي متطورة ضمن خدمات "أبل إنتليجنس".
وستكون هذه الذراع الآلية، قادرةً على إمالة الشاشة الذكية أو تدويرها للحصول على عرض أفضل بالنسبة للمستخدمين.
وتنوي أبل أن تطرح هذه الشاشة من إصدارين؛ واحد منخفض الجودة سيتم فيه توفير الأساسيات مثل خدمة "فيس تايم" وأدوات التحكم الذكية بالمنزل، وإصدار آخر أكثر تطورًا، ويبدو أنه سيكلف أكثر من ألف دولار.
وتتوقع المصادر أن تطلق أبل الإصدار الأرخص أولًا، وسيليه إطلاق النسخة الأكثر تطورا؛ حيث يمكن أن تطلق "الشاشة الذكية الروبوتية" تلك خلال عام 2026.