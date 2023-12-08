ماسك يدعو إلى إقالة رئيس "ديزني" بسبب خلاف إعلاني

تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع واحد فقط من تعليقه بكلمة بذيئة على المقاطعة الإعلانية لعددٍ من الشركات الكبرى من بينها "ديزني"، لمنصة "إكس"، بسبب مخاوف بشأن معاداة السامية.