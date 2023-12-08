ماسك يدعو إلى إقالة رئيس "ديزني" بسبب خلاف إعلاني

دعا الملياردير الأمريكي ورئيس منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إيلون ماسك؛ إلى إقالة رئيس شركة "ديزني" بوب إيجر؛ بسبب خلاف إعلاني بينهما.
وأوضح ماسك؛ في سلسلة من المنشورات عبر منصته "إكس"، أنه يجب "طرد إيجر فوراً"، بسبب توقف "ديزني" عن الإعلان على "إكس"، متهماً إياهم بمحاولة "ابتزازه".
وتابع بقوله "والت ديزني يتقلب في قبره، بسبب ما فعله بوب في شركته".
تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع واحد فقط من تعليقه بكلمة بذيئة على المقاطعة الإعلانية لعددٍ من الشركات الكبرى من بينها "ديزني"، لمنصة "إكس"، بسبب مخاوف بشأن معاداة السامية.
وقال ماسك؛ في منشوراته "إيجر يبدو كمَن أسقط قنابل من حاملة طائرات على شركته لتدميرها"، متهماً رئيس "ديزني" بالإعلان على منصات التواصل الاجتماعية الأخرى التي تسمح بمواد مثيرة للجدل.