مصمم "آيفون" الأسطوري يتجه لتصميم هاتف جديد بقدرات ذكاء اصطناعي استثنائية.. ما تفاصيل الخطة؟

أكد مصمم شركة "أبل" السابق الأسطوري جوني إيف، أنه يعمل حاليًا على تصميم هاتف جديد بالتعاون مع شركة "أوبين إيه آي" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يُذكر أن "إيف"، يُنسَب له أنه واحد من الذين كانوا يعملون بجانب ستيف جوزبر على تصميم عدد من أجهزة "آيفون" الأيقونية في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة البسيطة.
ويقول "إيف" إن عمله حاليًا مع "أوبين إيه آي" سيضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي قدرة على ولادة شكل جديد من أشكال الحوسبة.
لم تصدر بعدُ تفاصيل كبيرة حول هذا الجهاز الجديد؛ ولكنه تَحَدّث عن أنه سيُحدث ثورة كاملة في البرمجيات العاملة بالذكاء الاصطناعي.