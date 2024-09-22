مصمم "آيفون" الأسطوري يتجه لتصميم هاتف جديد بقدرات ذكاء اصطناعي استثنائية.. ما تفاصيل الخطة؟

يُذكر أن "إيف"، يُنسَب له أنه واحد من الذين كانوا يعملون بجانب ستيف جوزبر على تصميم عدد من أجهزة "آيفون" الأيقونية في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة البسيطة.