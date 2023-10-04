"جيميل" يحصل على ميزة "تفاعلية" جديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن البريد الإلكتروني الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية "جيميل"، حصل على تحديث جديد يقدم ميزة "تفاعلية" جديدة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جيميل" سيحصل على تقنية "تفاعلات الرموز التعبيرية".
وأطلقت "جوجل" هذا التحديث العملاق؛ ليتمكن مستخدمو "جيميل" من الرد على الرسائل الإلكترونية بصورة أكثر سرعة.
وبدأت "جوجل" في طرح هذه الميزة على أجهزة "أندرويد"، وستعرف أنه يمكنك الوصول إليها بالفعل إذا رأيت رمز وجه مبتسم أسفل رسالة البريد الإلكتروني عند فتحه على التطبيق.
ويمكنك النقر على الأيقونة لإظهار قائمة؛ حيث يمكنك العثور على خيارات الرموز التعبيرية للاختيار من بينها.
وستظهر ردود أفعال الجميع بجوار الأيقونة مباشرةً، وسيأتي بعضهم برسوم متحركة قصيرة خاصة بهم.
وإذا اخترت أداة "بوبر الحفلة"، على سبيل المثال؛ فاستعد لظهور قصاصات ورق رقمية على شاشتك عند إرسال واحدة أو عند فتح رسالة تحتوي على تفاعلات بوبر الحفلة.
ومع ذلك، سيكون الأمر أقل متعة بالنسبة للأشخاص الموجودين في سلسلة البريد الإلكتروني الذين لا يستخدمون "جيميل"؛ لأنهم سيتلقون كل رد فعل كرسالة بريد إلكتروني منفصلة.
ولا يمكن الحصول على "تفاعلات الرموز التعبيرية" حتى الآن إلا على نظام "أندرويد"؛ ولكن "جوجل" وعدت أن تشقّ هذه الميزةُ طريقها إلى إصدار "آي أو إس" على أجهزة "آيفون" وإصدار الويب خلال الأشهر القليلة المقبلة.