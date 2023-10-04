"جيميل" يحصل على ميزة "تفاعلية" جديدة

ولا يمكن الحصول على "تفاعلات الرموز التعبيرية" حتى الآن إلا على نظام "أندرويد"؛ ولكن "جوجل" وعدت أن تشقّ هذه الميزةُ طريقها إلى إصدار "آي أو إس" على أجهزة "آيفون" وإصدار الويب خلال الأشهر القليلة المقبلة.