مواصفات استثنائية في أيقونة هواوي "نوفا 10 إس إي"

وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تفاصيل هذه المواصفات التي من أبرزها: هيكله النحيف المثالي، ووزنه الذي لا يتعدى الـ184 جرامًا، وسُمكه الذي لا يتخطى الـ7.39 ميلليمتر.