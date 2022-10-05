مواصفات استثنائية في أيقونة هواوي "نوفا 10 إس إي"

قدّمت شركة "هواوي" الصينية الرائدة هاتفها "نوفا 10 إس إي" لأول مرة في معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في برلين الشهر الماضي؛ لكن تقارير صحفية كشفت عن مواصفات استثنائية يتمتع بها الجهاز.
وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تفاصيل هذه المواصفات التي من أبرزها: هيكله النحيف المثالي، ووزنه الذي لا يتعدى الـ184 جرامًا، وسُمكه الذي لا يتخطى الـ7.39 ميلليمتر.
يعمل هاتف "نوفا 10 إس إي" بمعالج من نوع "سنابدراجون 680 جي" ثماني النواة؛ 4 منها تعمل بسرعة 2.4 جيجاهرتز والأربعة الأخرى بسرعة 1.9 جيجاهرتز.
وتم دعم الهاتف بوحدة معالجة رسوميات من نوع "أدرينو 610"، ويأتي بثلاثة إصدارات بذاكرة وصول عشوائي "رام" تتراوح بين 6 إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت حتى 256 جيجابايت.
وتم تزويد الهاتف بشاشة من نوع "أوليد" بقياس 6.67 بوصة، بمعدل 90 هرتز ودقة "فل إتش دي بلس".
يأتي هاتف "هواوي نوفا 10 إس إس" بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
ويأتي الهاتف ببطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة، وبقدرة شحن فائقة 66 وات.
وقدّمت هواوي هاتفها الجديد بألوان الفضي والأخضر والأسود.