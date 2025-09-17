الإبلاغ عن مشاكل تقنية في أجهزة "آيفون" بعد تحديثات "آي أو إس 26"... ما القصة؟

من جانبها، أكدت أبل أن استنزاف البطارية بعد تحديثات "آي أو إس" أمر طبيعي، حيث قالت أحد ممثليها: "بعد تحديث آي أو إس، من الشائع ملاحظة زيادة في استنزاف البطارية، حيث تستمر بعض المهام المتعلقة بالتحديث في الخلفية، بما في ذلك الفهرسة. من المفترض ألا يستمر هذا الاستنزاف المتزايد للبطارية إلا لبضعة أيام قبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي."