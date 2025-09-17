الإبلاغ عن مشاكل تقنية في أجهزة "آيفون" بعد تحديثات "آي أو إس 26"... ما القصة؟

أبلغ عدد من مستخدمي هواتف "آيفون" عن ظهور مشاكل تقنية بأجهزتهم بعد تحميلهم تحديثات "آي أو إس 26".
وأوضح عدد من المستخدمين أنهم واجهوا مشكلة في استنزاف حاد للبطارية بعد تحميلهم تحديثات "آي أو إس 26"، فيما وصفت "أبل" الأمر بأنه "طبيعي".
وأبلغ الكثير من المستخدمين عن فقدان شحن هواتفهم بصورة مثيرة للقلق، بعد تحميلهم نظام التشغيل الجديد.
ووثّق مستخدم آيفون آخر مُحبط في منتدى مجتمع أبل: "هذا أسوأ تحديث حتى الآن. بطاريتي تكاد تكون معدومة، وأحتاج على الأقل إلى إيقاف هذا الاستهلاك، لأن نظام iOS يُستنزف طاقة هاتفي. هل لدى أحدكم أي أفكار للمساعدة؟ هل سينجح ذلك إذا احتفظت بنسخة احتياطية من كل شيء وأعدت ضبط المصنع؟"
فيما قال مستخدم آخر: "هناك استنزاف كبير لبطارية هاتفي آيفون 15 برو ماكس، وشعرت أيضا أن الشحن بطيء".
وأبلغ مستخدمون آخرون عن مشاكل مماثلة في هواتف "آيفون 14 برو ماكس".
من جانبها، أكدت أبل أن استنزاف البطارية بعد تحديثات "آي أو إس" أمر طبيعي، حيث قالت أحد ممثليها: "بعد تحديث آي أو إس، من الشائع ملاحظة زيادة في استنزاف البطارية، حيث تستمر بعض المهام المتعلقة بالتحديث في الخلفية، بما في ذلك الفهرسة. من المفترض ألا يستمر هذا الاستنزاف المتزايد للبطارية إلا لبضعة أيام قبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي."
وتنص وثائق الدعم الرسمية من أبل على أنه عند انتهاء أنشطة تحديث iOS في الخلفية، "يعود عمر البطارية إلى طبيعته"، مشيرةً إلى أن المستخدمين قد يرون رؤى حول "تحديث iOS مستمر: تحديث برنامج حديث ينتهي في الخلفية."
وقدمت "أبل" حلولا مؤقتة للأزمة، خاصة وأنها أشارت إلى أن هذه المشكلة قد تستغرق بضعة أيام قبل ان تعود الأمور لطبيعتها.
وأوضحت أن أبرز هذه الحلول، هو إيقاف تشغيل خدمة "برو موشن" لتوفير طاقة البطارية، أو تعطيل ميزة " Always On Display" أو إيقاف تحديث تطبيقات الخلفية.