"جوجل" تطلق تحديثًا لمتصفح "كروم" لجميع مستخدمي "أندرويد"... تعرف عليه

ونظرًا لأهمية هذه الخطوة، تشير "جوجل" إلى أن البيانات تُظهر أن المستخدمين يتلقون عددًا كبيرًا من الإشعارات بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تفاعل ضئيل وتعطيل كبير، إذ إن أقل من 1% من جميع الإشعارات تتلقى أي تفاعل من المستخدمين.