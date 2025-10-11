"جوجل" تطلق تحديثًا لمتصفح "كروم" لجميع مستخدمي "أندرويد"... تعرف عليه

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لمتصفح "كروم" لجميع مستخدمي نظام "أندرويد" البالغ عددهم أكثر من 3 مليارات شخص.
وأوضحت "جوجل" أن هذا التحديث سيصل تدريجيًا إلى مليارات المستخدمين على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن تحديث مساعدها الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميني" المدمج في "كروم" يُعد من أبرز التغييرات التي طرأت على المتصفح.
وسيظهر في التحديث دمج "جيميني" ضمن عناوين الأخبار في "كروم"، وهو تغيير من المتوقع أن يكون محببًا للعديد من المستخدمين.
وذكرت الشركة أنها أضافت إلى "كروم" أيضًا ضمن هذا التحديث ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تجاوز "ضوضاء الإشعارات" وتقليل عبئها.
وتعمل هذه الميزة على إزالة أذونات الإشعارات تلقائيًا من المواقع التي لم يتفاعل معها المستخدم مؤخرًا.
ويُحاكي هذا التحديث إجراءات الحماية الأمنية المدمجة مسبقًا في "كروم"، المتصفح الأكثر شيوعًا في العالم بفارق كبير، والتي تراقب الوصول إلى أذونات الكاميرا والموقع وغيرها من الأذونات الحساسة.
ونظرًا لأهمية هذه الخطوة، تشير "جوجل" إلى أن البيانات تُظهر أن المستخدمين يتلقون عددًا كبيرًا من الإشعارات بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تفاعل ضئيل وتعطيل كبير، إذ إن أقل من 1% من جميع الإشعارات تتلقى أي تفاعل من المستخدمين.
وأضافت الشركة أن الميزة الجديدة لا تمنع الإشعارات المفيدة، إذ ستُلغى أذونات المواقع فقط في حال انخفاض تفاعل المستخدمين وارتفاع عدد الإشعارات المرسلة، كما سيُعلِم "كروم" المستخدم عند إزالة أذونات الإشعارات.
وسيتم إدراج هذه الميزة ضمن إعدادات "فحص الأمان" في المتصفح، والتي تتضمن أيضًا تحسينات على التصفح الآمن، وتمكّن المستخدمين من التحقق من إعداداتهم بسرعة.
وتقول "جوجل" إن اختباراتها "أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في تحميل الإشعارات مع تغيير طفيف فقط في إجمالي نقرات الإشعارات، كما تشير تجاربنا إلى أن المواقع التي تُرسل عددًا أقل من الإشعارات تشهد بالفعل زيادة في عدد النقرات".
وبالنسبة للعديد من المستخدمين الذين يناقشون "كروم" في مواجهة منافسيه، فإن نقطتي القرار الأهم ستكونان ترقيات التصفح الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "جيميني" في "كروم"، ومستوى الحماية الأفضل لخصوصيتهم.