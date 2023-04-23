لجميع المستخدمين.. "سناب شات" تطلق خاصية محادثة الذكاء الاصطناعي

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن خاصية الذكاء الاصطناعي التي تستهدف مساعدة المستخدم أثناء المحادثة يمكنه التوصية باختيار نوع عدسة الواقع المعزز على "سناب شات"، والردّ على أي صور ترسلها إليها باستخدام صورة تم تخليقها باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يمكن أن تكون أيضًا خطوة مهمة على طريق طموحات شركة سناب للتوسع في عالم الواقع المعزز.