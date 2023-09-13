فرنسا تحظر بيع أحد هواتف "آيفون" لسببٍ وصفته بـ"الخطير"

وذكرت الوكالة الوطنية للترددات في فرنسا، أن الهاتف يُصدر أكثر من الموجات الكهرومغناطيسية المسموح بها، ويجب على الشركة التوقف عن بيع الجهاز ابتداءً من ذلك على الفور.