فرنسا تحظر بيع أحد هواتف "آيفون" لسببٍ وصفته بـ"الخطير"

أعلنت السلطات الفرنسية منع بيع أحد هواتف "آيفون"؛ بسببٍ وصفته بـ"الخطير".
ومنعت السلطات الفرنسية بيع هاتف "آيفون 12"، بسبب ارتفاع معدل الامتصاص النوعي للجهاز عن الحد القانوني المسموح به.
وذكرت الوكالة الوطنية للترددات في فرنسا، أن الهاتف يُصدر أكثر من الموجات الكهرومغناطيسية المسموح بها، ويجب على الشركة التوقف عن بيع الجهاز ابتداءً من ذلك على الفور.
واختبرت الوكالة 141 هاتفًا لقياس الموجات، ووجدت أن هاتف "آيفون 12" ينبعث منه 5.74 واط لكل كيلوجرام، عندما يتم وضع الهاتف في الجيب.
ويحدد الاتحاد الأوروبي معيارًا قياسيًّا للموجات بمعدل 4.0 واط لكل كيلوجرام.
وقالت الوكالة الفرنسية إنه يتعين على شركة "أبل" الأمريكية تنفيذ "جميع الوسائل المتاحة"، لحل هذه المشكلة، وإلا سيطلب منها سحب جميع الوحدات المباعة في فرنسا.
وقال جان نويل بارو، وزير الدولة الفرنسي للاقتصاد الرقمي في فرنسا، إنه يمكن لشركة Apple إصلاح ذلك من خلال تحديث البرنامج، ومن المتوقع أن تفعل ذلك في غضون أسبوعين.