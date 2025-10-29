آيفون 20 بدون أزرار.. أبل تستعد بـ" تقنية اللمس " لاحتفالها التاريخي

في عام 2027، تستعد شركة آبل للاحتفال بحدث تاريخي يُصادف مرور عشرين عامًا على إطلاق أول هاتف آيفون. ووفقًا لتقارير تقنية حديثة، يُرجَّح أن تتجاوز آبل إصدار iPhone 19 لتقفز مباشرة إلى إطلاق iPhone 20 عام 2027، في خطوة رمزية تتماشى مع احتفالها بمرور عقدين على إطلاق أول هاتف من السلسلة الشهيرة.