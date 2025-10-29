آيفون 20 بدون أزرار.. أبل تستعد بـ" تقنية اللمس " لاحتفالها التاريخي

في عام 2027، تستعد شركة آبل للاحتفال بحدث تاريخي يُصادف مرور عشرين عامًا على إطلاق أول هاتف آيفون. ووفقًا لتقارير تقنية حديثة، يُرجَّح أن تتجاوز آبل إصدار iPhone 19 لتقفز مباشرة إلى إطلاق iPhone 20 عام 2027، في خطوة رمزية تتماشى مع احتفالها بمرور عقدين على إطلاق أول هاتف من السلسلة الشهيرة.
ووفقًا لتقرير على موقع Instant Digital الصيني المتخصص، "ستتم إزالة الأزرار الصلبة من الهاتف مع التحقق من أداء وظائفه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم في آيفون 20 عام 2027. سيتم ترقية زر التشغيل، وأزرار التحكم بالصوت، وأزرار الحركة، وأزرار الكاميرا إلى أزرار حالة تعمل باللمس وليس النقر والضغط".
الأزرار الجديدة ستتولى مهام زر التشغيل والتحكم في مستوى الصوت وغالق الكاميرا، من خلال استجابة لمسية تفاعلية، مما يُلغي الحاجة إلى النقر الفعلي الذي ميّز تصميم آيفون على مدار عقدين من الزمن. ويُتوقع أن تمتد هذه التقنية إلى منتجات آبل الأخرى مثل أجهزة iPad وMacBook مستقبلًا.
أضاف المُسرب الصيني أن شركة آبل انتهت بالفعل من تطوير أزرار اللمس الصلبة الخاصة بـ iPhone 20، ومن المقرر بدء الإنتاج الضخم للجهاز خلال عام 2027، تمهيدًا لطرحه رسميًا في نفس العام الذي تُحيي فيه الشركة الذكرى العشرين لأول آيفون.
إلى جانب التسريبات الخاصة بـ iPhone 20، أشار المصدر ذاته إلى أن زر التقاط الكاميرا في سلسلة iPhone 18 قد يشهد تحديثًا في التصميم، بحيث يعتمد على مكونات تقلل من الضغطات غير المقصودة أثناء التصوير، وتمنح المستخدمين تجربة أكثر دقة واستجابة. ولم تصدر الشركة أي تأكيدات رسمية بشأن تلك التسريبات حتى الآن.