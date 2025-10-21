"مايكروسوفت" تُصلح ثغرة خطيرة في بروتوكول HTTP

وأوضحت "مايكروسوفت" في بيان أن الثغرة اكتُشفت في طريقة معالجة طلبات الإنترنت المعروفة بـ (HTTP)، وقد تتيح للمهاجمين تجاوز أنظمة الحماية، والوصول إلى بيانات حساسة، أو تعطيل الخوادم المستهدفة بالكامل.