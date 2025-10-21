"مايكروسوفت" تُصلح ثغرة خطيرة في بروتوكول HTTP

أعلنت شركة "مايكروسوفت" إصلاح ثغرة أمنية بالغة الخطورة في أنظمتها، وُصفت بأنها من أخطر الثغرات التي واجهتها الشركة في تاريخها.
وأوضحت "مايكروسوفت" في بيان أن الثغرة اكتُشفت في طريقة معالجة طلبات الإنترنت المعروفة بـ (HTTP)، وقد تتيح للمهاجمين تجاوز أنظمة الحماية، والوصول إلى بيانات حساسة، أو تعطيل الخوادم المستهدفة بالكامل.
وأضافت الشركة أنها لم ترصد حتى الآن أي حالات استغلال فعلية للثغرة، لكنها دعت المستخدمين والمطورين إلى تطبيق التحديثات الأمنية فورًا لتأمين بيئات العمل.
كما طالبت مستخدمي ".NET 8" والإصدارات الأحدث بتثبيت آخر التحديثات المتاحة.
واختتمت "مايكروسوفت" بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لتعزيز أمن بيئات التطوير والخدمات السحابية، في ظل تزايد محاولات استغلال الثغرات الإلكترونية على مستوى العالم.