"آبل" تعلن موعد الكشف عن "آيفون 15" خلال المؤتمر الخاص في شهر سبتمبر 2023

وقد يشهد المؤتمر الإعلان عن إصدار جديد من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods، كما أنه من المتوقع أن توفر آبل رسميًا التحديث إلى iOS 17 وiPadOS 17 وWatchOS 10 والإصدار الجديد من نظام ماك، أو الكشف عن موعد توفر الإصدار الجديد من أنظمة التشغيل لأجهزتها المختلفة.