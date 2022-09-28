"أبل" تأتي لحواسيب "آيباد" بتقنية استثنائية في تحديثها الجديد

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، "أبل" ستأتي بتحديث "آيباد أو إس 16.1" بواجهة المستخدم متعددة المهام "ستيج مانجر"، التي ستوفر للمستخدمين أداء مهام متعددة في الوقت ذاته، باستخدام النوافذ المتداخلة التي يمكن تغيير حجمها كل من شاشة آيباد أو شاشة خارجية منفصلة.