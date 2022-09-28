"أبل" تأتي لحواسيب "آيباد" بتقنية استثنائية في تحديثها الجديد

كشفت شركة "أبل" الأمريكية أنها ستأتي لحواسيب "آيباد" بتقنية جديدة استثنائية، في تحديث نظام تشغيل "آيباد أو إس 16.1".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، "أبل" ستأتي بتحديث "آيباد أو إس 16.1" بواجهة المستخدم متعددة المهام "ستيج مانجر"، التي ستوفر للمستخدمين أداء مهام متعددة في الوقت ذاته، باستخدام النوافذ المتداخلة التي يمكن تغيير حجمها كل من شاشة آيباد أو شاشة خارجية منفصلة.
ويمكن من خلال واجهة "ستيج مانجر" تشغيل 8 تطبيقات مباشرة على الشاشة في وقت واحد.
وفي حالة عدم استخدام شاشات خارجية يمكن لأصحاب حواسيب "آيباد برو" فتح 4 تطبيقات مباشرة على الشاشة في وقت واحد.
ومن المتوقع أن تقدم "أبل" دعماً مماثلاً للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس" بنفس واجهة المستخدم، لتسهيل أداء أكثر من مهمة لمستخدميها.