"إنستجرام" تطلق تحديثًا يقدّم ميزات مدعومة بـ"الذكاء الاصطناعي" لخدماتها

ومن هناك يمكنك إضافة أي شيء، بدءًا من "محاط بالجراء" إلى "مطاردة الديناصورات"، أو إضافة مشاعر مختلفة تمامًا، وستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بإنشائها في الخلفية.