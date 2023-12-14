"إنستجرام" تطلق تحديثًا يقدّم ميزات مدعومة بـ"الذكاء الاصطناعي" لخدماتها

أعلنت منصةُ "إنستجرام" التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية، إطلاقَها تحديثًا لمنصتها يقدّم ميزات جديدة مدعومة بتقنيات "الذكاء الاصطناعي" لواحدة من أبرز خدماتها.
وأوضحت "إنستجرام" أنه سيمكن للمستخدمين حاليًّا إنشاء خلفيات تم إنشاؤها بواسطة "الذكاء الاصطناعي" في "القصص" الخاصة بهم.
وقال أحمد الدحلة، قائد تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميتا، عبر منشور رسمي: إنه سيكون متاحًا إنشاء خلفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي في "قصص إنستجرام"، بدءًا من الآن لكل المستخدمين في الولايات المتحدة.
وتظهر الأداة أنه بمجرد تحميل محتوى قصتك أو التقاطه، سيكون موجودًا بجانب الرموز في الجزء العلوي من الشاشة مثل "النص أو الموسيقى"، صورة "شخص بإطار مستطيل خلفها"، وهي هذه الأداة الجديدة.
ولاستخدام الخلفية، ما عليك سوى النقر على هذا الرمز، وسيتمّ تحديد خلفية الصورة بالكامل "على غرار برامج تحرير الصور مثل "فوتوشوب""، بالإضافة إلى مربع نصّ يطالبك "بوصف الخلفية التي تريدها".
ومن هناك يمكنك إضافة أي شيء، بدءًا من "محاط بالجراء" إلى "مطاردة الديناصورات"، أو إضافة مشاعر مختلفة تمامًا، وستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بإنشائها في الخلفية.
وعند الانتهاء سيتمّ تصميم قصتك الجديدة، وستجد ملصقًا جديدًا مكتوبًا عليه: "جربها".
ووفقًا للإعلان الرسمي: هذا الأداة متاحة حاليًّا لمستخدمي "إنستجرام" في الولايات المتحدة فقط، ويتوقّع أن يتمّ تعميمها على باقي المستخدمين قريبًا.