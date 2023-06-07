متوافرة الآن للطلب المسبق.. شركة هواوي تطلق سلسلة nova 11 في السعودية

ويتألق هاتف nova 11 Pro بميزة التصوير متعدد الرؤية من هواوي، الذي تمت ترقيته مؤخرًا، متميزًا بكاميرا Ultra Portrait مزدوجة بدقة 60 ميجابكسل، وبزاوية عريضة للغاية، تبلغ 100 درجة، إضافة إلى مستشعر 1/ 2.61 بوصة، وبجودة 4K، ودقة ممتازة بحساسية فائقة للضوء، تدعم الكاميرا الأمامية للصور المقربة بدقة 8 ميجابكسل، مع ميزة تقريب بصري لغاية مرتين 2x، وتقريب رقمي يصل إلى خمس مرات 5x، بما في ذلك تقريب 0.7x للصور الجماعية، وتقريب 1x لصور السيلفي عالية الدقة، وتقريب 2x لصور البورتريه المزخرفة، وتقريب 5x لصور الماكياج المقربة.