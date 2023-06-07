متوافرة الآن للطلب المسبق.. شركة هواوي تطلق سلسلة nova 11 في السعودية

طلقت شركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية" سلسلة HUAWEInova 11 المبتكرة، وهي عبارة عن خط جريء وأنيق من أجهزة الهواتف المصممة على نحو مبتكر مع التركيز على توفير صور بورتريه نقية بجودة عالية من المستوى التالي؛ إذ يلبي الهاتف احتياجات الشباب على نحو أكثر تميزًا من أي وقت مضى، موفرًا تجربة مستخدم أكثر ذكاء وملاءمة؛ وهو ما يعزز ريادته في عالم nova Star.
وتفصيلاً، تقدم سلسلة nova 11 تقنية XD لصور البورتريه، وميزة التصوير متعدد الرؤية Multi-Vision من هواوي بناء على إرث علامة نوفا التجارية؛ وذلك لالتقاط صور بورتريه استثنائية.
ويتماهى تصميم Super Star OrbitRing على نحو فريد مع جماليات العدسات.
ويعزز زجاج كونلون المتين موثوقية الجهاز وقوته، كما زود الهاتف بنظام الشحن النفاث SuperChargeTurbo من هواوي؛ لتوفير تجربة أكثر سلاسة وذكاء وأمانًا.
تتضمن سلسلة nova 11 3 طرازات من الهواتف: nova 11 Pro وnova11.
ويتميز nova 11 Pro بشاشة OLED المنحنية مقاس 6.78 بوصة، وسرعة 120 هرتز، وبزاوية انحناء ذهبية تبلغ 66 درجة، موفرًا تجربة مريحة عند الحمل.
ويتفرد الجهاز بزيادة قدرها 10 أضعاف في مقاومة السقوط الإجمالية مقارنة بهاتف nova 10 Pro؛ بفضل الشاشة المصنوعة من زجاج كولون Kunlun Glass المخصصة.
ويتألق nova 11 بتصميم HUAWEInova غير المسبوق، متميزًا بنظام تشغيل خفيف الوزن، وتقنية التكديس ثلاثية الأبعاد؛ بما يساهم في تخفيف وزن الهاتف، والحد من سماكته.. فيما ينفرد الهاتف بنحافته وخفة وزنه الاستثنائية، بسماكة تبلغ 6.88 ملم، وبوزن 168 غرام فقط، وهو مزود بشاشة OLED مسطحة الحافة مقاس 6.7 بوصة مع حواف ضيقة للغاية، ونسبة عرض إلى ارتفاع عالية، تصل إلى 93.4٪.
أما شاشة هاتف HUAWEI nova 11i الكبيرة مقاس 6.8 بوصة فتعد واحدة من كبرى شاشات الهاتف في فئتها، مع حواف ضيقة للغاية، تبلغ 1 مم، تحيط بالشاشة، وتتميز بنسبة 94.9٪ الشاشة إلى الجسم؛ وهو ما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أو التمرير ببساطة خلال التصفح الخاص بك.
وتدمج سلسلة nova 11 حيوية الشباب وشخصيته المتحررة في مفهومها التصميمي الخاص؛ ما يرسخ مكانتها الريادية في عالم الهواتف العصرية.
وتم اختيار اللون الأخضر رقم 11 باعتباره لونًا أساسيًّا، يجمع بين حيوية الشباب وطموح المستقبل في مفهوم التصميم، موفرًا تأثيرًا بصريًّا فريدًا للموضة، فيما يعزز اللون المبهج ملامح الثقة لدى مقتنيه تماشيًا مع روح التفاؤل التي يتميز بها أفراد الجيل Z.
ويتميز اللون 11 في هاتف HUAWEI nova 11 Pro بأول تصميم Monogram Vegan ضمن مجموعة nova على الإطلاق. وتم تصميم HUAWEI nova 11 Pro بالعمق المثالي للنقشات والكثافة الأنسب للترتيب بعد مئات من المحاولات، وتعديلات القالب المتكررة، واختبارات درجة الحرارة والضغط؛ لخلق تناسُب مثالي بين الجلد النباتي والإطار الأوسط، وتوفير لمسة أنيقة بإحساس يعزز الراحة، إلى جانب مقاومة عالية لمخاطر السقوط وعوامل التآكل.
ويزين نمط حبيبات الليتشي، الذي يحظى بشعبية بين الشباب، الواجهة الخلفية للهاتف في إطار من التكامل متعدد العناصر؛ ما يمنح مستخدمي nova إحساسًا بالانتماء.
ويعتبر تصميم monogram من Green nova غاية في الجاذبية.
وإلى جانب اللون رقم 11 تتوافر السلسلة باللونين الأسود والذهبي.
ويتميز الإصدار الأسود من HUAWEI nova 11 Pro بتصميم الجلد النباتيnova Monogram.
شهدت سلسلة nova 11 ترقية في تقنيات التصوير؛ لتوفير تجربة استثنائية.
ولأول مرة على الإطلاق تتبنى سلسلة nova 11 ميزة XD Portrait لتوفير صور بورتريه فائقة الدقة والتفصيل.
وتتميز الهواتف الجديدة بتقنية تحسين صور البورتريه في الإضاءة المنخفضة، وذلك عبر التقاط صور بجودة عالية، وبتفاصيل أكثر ثراء، تحاكي المشاهد الواقعية التي نراها بالعين المجردة، حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، مع الاحتفاظ بنسيج البشرة الطبيعي ولونها بكل دقة.
ويتألق هاتف nova 11 Pro بميزة التصوير متعدد الرؤية من هواوي، الذي تمت ترقيته مؤخرًا، متميزًا بكاميرا Ultra Portrait مزدوجة بدقة 60 ميجابكسل، وبزاوية عريضة للغاية، تبلغ 100 درجة، إضافة إلى مستشعر 1/ 2.61 بوصة، وبجودة 4K، ودقة ممتازة بحساسية فائقة للضوء، تدعم الكاميرا الأمامية للصور المقربة بدقة 8 ميجابكسل، مع ميزة تقريب بصري لغاية مرتين 2x، وتقريب رقمي يصل إلى خمس مرات 5x، بما في ذلك تقريب 0.7x للصور الجماعية، وتقريب 1x لصور السيلفي عالية الدقة، وتقريب 2x لصور البورتريه المزخرفة، وتقريب 5x لصور الماكياج المقربة.
وفي المقابل، فإن هاتف HUAWEI nova 11i ليس مترهلا ًفي قسم الكاميرا أيضًا؛ إذ تدعم كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل تجزئة الصورة وتشويش الخلفية؛ وهو ما يتيح لك التميز أمام أي خلفية.
كما يأتي مزودًا بكاميرا خلفية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل، توفر صورًا دقيقة ومفصلة حتى في الظروف الصعبة.
يتم استخدام هذا النوع من الطلاء لأول مرة على الإطلاق في سلسلة nova. ويتميز زجاج كونلون Kunlun Glass بمتانته الفائقة بفضل الحقن المعزز للأيونات المركبة؛ وهو ما يولد مئات الملايين من بلورات النانومتر؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدرة هاتف HUAWEI nova 11 Pro على مقاومة الصدمات الناجمة عن السقوط بمعدل عشر مرات مقارنة بهاتف nova 10 Pro؛ بما يجعله أكثر موثوقية.
تجدر الإشارة إلى أن طلاء زجاج كونلون فائق الموثوقية حاصل على شهادة SGS السويسرية مع مقاومة 5 نجوم لسقوط الزجاج.
تضمن سلسلة HUAWEI nova 11 طاقة تدوم طويلاً؛ إذ زُودت ببطارية كبيرة جدًّا، تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع تقنيات single-cell وmulti-tab.
كما يدعم هاتف nova 11 Pro تقنية الشحن النفاثHUAWEI 100W SuperCharge Turbo؛ وهو ما يسمح بشحن الجهاز بنسبة 60٪ في 10 دقائق، وشحنه بالكامل في 20 دقيقة مع إيقاف تشغيل الشاشة.
وعندما تكون الشاشة قيد التشغيل عند استخدام الهاتف لعرض مقاطع الفيديو القصيرة يستغرق الشحن بنسبة 50٪ 15 دقيقة فقط؛ ما يمنح المستخدمين راحة البال بشأن مستوى شحن البطارية.
ويتميز هاتف HUAWEI nova 11 بأوضاع شحن HUAWEI SuperCharge وTurbo بقدرة 66 واط.
أما هاتف HUAWEI nova 11i فيأتي مزودًا ببطارية رائعة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة؛ لتكتمل مع تقنية HUAWEI SuperChargeTurbo بقوة 40 واط، التي تتيح سرعات شحن سريعة بشكل لا يصدق.
ويمكن أن تستغرق البطارية من 0 إلى 60٪ نصف ساعة فقط.
ويتميز هاتفا nova 11 Pro وnova 11 بكاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل مع وحدة تصوير RYYB Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وهي مثالية لالتقاط صور بجودة فائقة من المستوى التالي.
وزُود كلا الجهازين بمستشعر التركيز بالليزر الذي يدعم ميزة التركيز التلقائي لتصوير الأشياء المراد تصويرها بسرعة.
وتعمل مصفوفة مرشح الألوان RYYB على زيادة كمية الضوء التي تدخل الكاميرا بنسبة 40٪ مقارنة بمصفوفة RGGB؛ ما يعزز وضوح الصورة بتفاصيلها الدقيقة حتى في الظلام.
ويضمن النظام الجديد كليًّا لجمع الطيف المحيط ألوانًا فائقة الحيوية والدقة؛ ما يوفر للمستخدمين فرصة اختبار الاستمتاع بصور ذات ألوان رائعة، تحاكي ظلالها الحقيقية في الطبيعة على نحو غير مسبوق؛ وذلك بفضل مستشعر درجة حرارة اللون المكون من 10 قنوات.
يتوافر HUAWEI nova 11 Pro الآن للطلب المسبق في السعودية بسعر 2599 ر.س، وHUAWEI nova 11 بسعر 1999 ر.س، ويتضمنان هدايا العرض المسبق بقيمة 1570 ر.س، وتشمل 3 أشهر من حماية الشاشة، وضمانًا لمدة سنتين صالحًا في دول مجلس التعاون الخليجي + ومصر، وشهرين مجانيَين من 50 جيجابايت موبايل كلاود.
ويتوافر هاتف HUAWEI nova 11i أيضًا للطلب المسبق بسعر 1049 ريالاً سعوديًّا، مع عرض للطلب المسبق بقيمة 1070 ريالاً سعوديًّا، يشمل 3 أشهر من حماية الشاشة، وضمانًا لمدة عامين صالحًا في دول مجلس التعاون الخليجي + ومصر، وشهرَين مجانيَّين من 50 جيجابايت Mobile Cloud، واشتراك STC TVVIP لمدة 3 أشهر.