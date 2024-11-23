تقنيات جديدة ستكون متاحة لمستخدمي "ويندوز 11".. هذه طريقة الحصول عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه خلال 6 أشهر ستكون هناك تقنيات جديدة استثنائية متاحة لمستخدمي نظام التشغيل الأشهر عالمياً "ويندوز 11".
وأوضحت المصادر، أن شركة "مايكروسوفت" ستنهي خلال 6 أشهر فترة اختبار تقنيات الجديدة، "ريكول" و"كليك تو دو" على نظام تشغيل "ويندوز 11"؛ لتصبح متاحة للتحميل لمستخدميها.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التقنيات ستكون متاحة حالياً لمُستخدمي الإصدار التجريبي "ويندوز إنسايدر" أو مَن يمتلك جهاز كمبيوتر مزوداً بـ"كوالكوم كوبايلوت بلس".
وللحصول على هذه المزايا يمكنك التسجيل في برنامج "ويندوز إنسايدر".
وكان من المفترض أن تكون هذه المزايا متاحة قبل فترة، لكن "مايكروسوفت" قررت تأخيرها لتهدئة المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان.
وتعمل ميزة "ريكول" على منح جهاز الكمبيوتر الخاص بك "ذاكرة فوتوغرافية"، مما يسمح لك بالبحث عن أي شيء رأيته على شاشتك باستخدام اللغة الطبيعية.
ولتشغيل هذه الميزة، تأخذ الميزة لقطات ثابتة لما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وكان أمان هذه اللقطات هو ما أثار قلق الناس، لكن "مايكروسوفت" ذكرت أنها قامت بحل هذه المشكلة.
وتقول "مايكروسوفت"، إنه لتفعيل هذه الميزة، سيتعيّن عليك أولاً المصادقة باستخدام "ويندوز هالو" في كل مرة تفتح فيها "ريكول"، وهذا سيجعل المستخدم "يشعر بالأمان"، رغم أنه أمرٌ قد يكون مزعجاً للبعض.
كما يمكن للمستخدم التحكم في اللقطات التي يتم حفظها والتطبيقات المسموح بأخذ لقطات لها.
وتقول "مايكروسوفت" إنها لا تستطيع الوصول إلى لقطات الشاشة الخاصّة بالمستخدمين ولا ترسلها إلى أيّ خدمات تخزين سحابية، وإنها لن تستخدمها في تدريب الذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة لميزة "كليك تو دو"، فهي تأتي مكملةً لميزة "ريكول"، حيث تكمل الإجراءات من خلال اللقطات، مثل نسخ النص أو حفظ الصور.