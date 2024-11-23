تقنيات جديدة ستكون متاحة لمستخدمي "ويندوز 11".. هذه طريقة الحصول عليها

ولتشغيل هذه الميزة، تأخذ الميزة لقطات ثابتة لما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وكان أمان هذه اللقطات هو ما أثار قلق الناس، لكن "مايكروسوفت" ذكرت أنها قامت بحل هذه المشكلة.