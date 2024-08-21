تسريب "أحدث ضجة" واسعة يتحدث عن موعد إطلاق هواتف "آيفون 16"

وأشارت إلى أن المعلومات الواردة في الدعوة تلك، ترتكز أيضًا على معلومات أوردتها مصادر عدة، ألا وهي أن حفل إطلاق الهواتف سيكون يوم 10 سبتمبر المقبل، وسيبدأ المؤتمر في تمام العاشرة صباحًا في مسرح ستيف جوبز في كوبيرتينو (مقر شركة أبل).