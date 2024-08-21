تسريب "أحدث ضجة" واسعة يتحدث عن موعد إطلاق هواتف "آيفون 16"

أحدث تسريب جديد نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية ضجة واسعة يزعم معرفته الموعد الرسمي لإطلاق هواتف "آيفون 16" المرتقبة.
وترجع هذه الضجة التي أحدثها تقرير المجلة الأمريكية إلى أن شركة "أبل" الأمريكية دومًا ما تلتزم السرية التامة في الكشف عن موعد إطلاق هواتفها الجديدة، وإن كان الجميع يعلم أنه سيكون في شهر سبتمبر المقبل كما اعتادت دومًا أن تفعل.
كما أن ما زاد هذه الضجة هو ما تطرقت بعد التقارير إلى أن التسريب الذي اعتمدت عليه المجلة الأمريكية في تقريرها يرتكز على صورة دعوة تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي.
ولكن "فوربس" أوضحت أن هذه الصورة ارتكزت على بعض المعلومات الأساسية التي أوردتها المصادر مثل اختيارها اللون البورنزي للدعوة، وهو سيكون أحد ألوان هواتف "آيفون 16" الجديدة.
وأشارت إلى أن المعلومات الواردة في الدعوة تلك، ترتكز أيضًا على معلومات أوردتها مصادر عدة، ألا وهي أن حفل إطلاق الهواتف سيكون يوم 10 سبتمبر المقبل، وسيبدأ المؤتمر في تمام العاشرة صباحًا في مسرح ستيف جوبز في كوبيرتينو (مقر شركة أبل).
وأورد التقرير كذلك أن تاريخ إصدار الهواتف سيكون يوم الجمعة 20 سبتمبر، أي بعد عشرة أيام من كشف النقاب عن الهواتف، فيما ستبدأ طلبات الشراء المسبق بعد يوم واحد من المؤتمر.