"جوجل" تكشف عن تصميم جديد لـ"بيكسل 7 برو"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تصميم جديد لهاتفها المرتقب أن تطلقه يوم 6 أكتوبر المقبل "بيكسل 7 برو".
وسيمكن من خلال مقطع الفيديو أن ترى هاتف "بيكسل 7 برو" من زوايا كثيرة، وألوانه الثلاثة المميزة، الأسود والرمادي الداكن والثلجي.
ويُظهر المقطع أن هاتف "جوجل بيكسل 7 برو" سيُدعم بالجيل الثاني من معالجات "تينسور"، وسيتم دعمه ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت.
ويُظهر مقطع الفيديو أن الجزء الخلفي من هاتف "بيكسل 7 برو" مدعوم بنظام كاميرا ثلاثية أبرزها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابيكسل.
وستحتوي الكاميرات على مستشعر جديد من "سامسونج" بدلًا من مستشعر "سوني" المزود بهاتف "بيكسل 6 برو"؛ لضمان ضبط تلقائي للصورة.
ويقدم الإعلان التشويقي معلومات تُظهر أن هاتف "بيكسل 7 برو" مزود بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة بدقة "كواد إتش دي"، ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية 5000 ميللي أمبير في الساعة.