"آيفون 14".. آبل تُغير طريقة تفاعل المستخدم مع هاتفه

استجابت شركة "أبل" الأمريكية لانتقادات مستخدمي هواتف آيفون، بُسبب ما يعرف بـ"نوتش"؛ حيث قامت في هاتفها الجديد "آيفون 14" بإعادة تصميم الشق العلوي، وأطلقت عليه اسم "Dynamic Island".
وكشفت أبل، في حفلها السنوي الذي نظمته في مقرها بولاية كاليفورنيا، الأربعاء الماضي، عن سلسلة أجهزتها الجديدة، ومن بينها "آيفون 14".
وقال موقع "سي نت" الأمريكي: إن الشركة الأمريكية سارت على نهج منافستها الكورية الجنوبية "سامسونج"، وشرعت في تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم مع هاتفه، وأولى ملامح هذا التغيير ميزة "Dynamic Island".
وتهدف الميزة إلى تحسين التفاعل مع هاتف آيفون الجديد، من خلال تحويل المساحة العلوية إلى مساحة نشطة غنية بالإشعارات والتنبيهات، مع استخدام رسوم فريدة؛ لخلق الوهم بأن الشق العلوي يتحول بسلاسة إلى أشكال مختلفة، حسب نوع التنبيه أو النشاط؛ وفق "سكاي نيوز".
ويوضح المصدر أن هذه الميزة موجودة أيضًا في هواتف سامسونج الحديثة؛ لكن بشكل مختلف؛ حيث يتجلى الهدف في القدرة على فتح تطبيقات متعددة في وقت واحد وعلى شاشة واحدة.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعرض "Dynamic Island" الأغنية التي تستمع إليها وتسمح بتغييرها وإيقافها دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق الموسيقى، وكذلك الإجابة على اتصال وارد في الوقت الذي تستخدم فيه تطبيقًا آخر.
وقال غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في "Apple": "بهذا التغيير، أعدنا النظر في كيفية تفاعلك مع هاتف الآيفون الخاص بك".