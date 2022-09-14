"آيفون 14".. آبل تُغير طريقة تفاعل المستخدم مع هاتفه

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعرض "Dynamic Island" الأغنية التي تستمع إليها وتسمح بتغييرها وإيقافها دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق الموسيقى، وكذلك الإجابة على اتصال وارد في الوقت الذي تستخدم فيه تطبيقًا آخر.