"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لمنتجات Google Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
ونشرت Google عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لنظام Android، ومتصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التهديد قد يسمح للمهاجم عن بُعد باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتنفيذ أعطال في الذاكرة المكدسة، وهجمة حجب الخدمة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 108.0.5359.71 لأنظمة Mac، Linux ونسخة 108.0.5359.71/72 على نظام Windows، ونسخة Chrome 107 (108.0.5359.61) لنظام Android؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2022/11/stable-channel-update-for-desktop_24.html
https://chromereleases.googleblog.com/2022/11/chrome-for-android-update_24.html