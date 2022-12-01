"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لمنتجات Google Chrome

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التهديد قد يسمح للمهاجم عن بُعد باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتنفيذ أعطال في الذاكرة المكدسة، وهجمة حجب الخدمة.