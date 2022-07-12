"أبل" تفتح إصدارها التجريبي لنظاميْ تشغيل "آي أو إس 16" و"آيباد أو إس 16" لكل المستخدمين

ونظرًا لأن هذا هو أول إصدار تجريبي عام؛ فلا يجب أن تتوقع أنه لا تشوبه شائبة، ففي الواقع من المحتمل أن يكون هناك الكثير من المشكلات المتعلقة به وأخطاء مزعجة؛ لذلك لا يُنصح حقًّا بتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي الرئيسي، إلا إذا كنت من هواة المغامرة.