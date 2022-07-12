"أبل" تفتح إصدارها التجريبي لنظاميْ تشغيل "آي أو إس 16" و"آيباد أو إس 16" لكل المستخدمين

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن فتح إصدارها التجريبي لنظامي تشغيل "آي أو إس 16" و"آيباد أو إس 16" لكل المستخدمين، بعدما كان متاحًا لعدد محدود من المطورين والمبرمجين منذ إطلاقه في مؤتمرها للمطورين الشهر الماضي.
كل ما يحتاجه المستخدم هو جهاز آيفون أو آيباد متوافق مع النظام، ويمكنه التسجيل ببساطة في البرنامج التجريبي، ليتلقى أول إصدار تجريبي عام من البرنامج عبر جهازه.
وسيحصل الإصدار التجريبي على تحديثات عامة لكل البرامج؛ لحين طرح الإصدار النهائي في هذا الخريف، وبمجرد تثبيت البرنامج العام، ستصبح خارج المنظومة التجريبية لأبل.
ونظرًا لأن هذا هو أول إصدار تجريبي عام؛ فلا يجب أن تتوقع أنه لا تشوبه شائبة، ففي الواقع من المحتمل أن يكون هناك الكثير من المشكلات المتعلقة به وأخطاء مزعجة؛ لذلك لا يُنصح حقًّا بتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي الرئيسي، إلا إذا كنت من هواة المغامرة.
ويحتوي iOS 16 على شاشة قفل يمكن تخصيصها بخلفيات وساعات وعناصر واجهة مستخدم؛ بينما تنتقل الإشعارات الآن من الأسفل، ويتم دعم شاشات القفل المتعددة أيضًا فيه.
وتَلَقّى تطبيق الرسائل بعض التحديثات أيضًا؛ بما في ذلك دعم التحرير والحذف، ووضع علامة على الرسائل كغير مقروءة؛ بينما لم يعد "شير بلاي" مقصورًا على "فيس تايم" حتى تتمكن من استخدام الرسائل للتواصل مع الأشخاص الذين تشارك المحتوى معهم.
عند الحديث عن "فيس تايم"، يمكن تسليم المكالمات من جهاز إلى آخر؛ بينما يتتبع تطبيق "هيلث" الآن الدواء الذي تتناوله، إذا كنت تريد ذلك بالطبع.