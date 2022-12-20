"ماسك" يعاود الجدل بـ"ضار محتمل".. "تويتر" يحظر "فيسبوك" و"إنستغرام"

ويضيف "فتحي"، أن "إدارة تويتر وجدت بحساب رجل الأعمال، أنه من غير المنطقي أن يتم الترويج لمواقع منافسة على أرضيته، دون أن يحقق مقابلًا ماديًّا من وراء ذلك؛ في ظل سعي الموقع لزيادة إيراداته، نتيجة انخفاض عائد الإعلانات (مصدر أرباح وسائل التواصل الاجتماعي) منذ جائحة كورونا، وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية، وتحقيق الشركة لخسائر متتالية، بلغت حد تسريحها عددًا ضخمًا من موظفيها".