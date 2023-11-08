"جوجل" تصلح ثغرة تقنية في نظام "أندرويد 14".. لكن ظهرت مشكلة أخرى

أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن "جوجل" طرحت تحديثًا يُصلح "ثغرة تقنية" في نظام تشغيل "أندرويد 14" ظهرت لدى عدد كبير من أصحاب هواتف "بيكسل".
وأوضح موقع "إيه آر إس تيكنيكا" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد لأصحاب هواتف "بيكسل" يُصلح ثغرة تقنية في "أندرويد 14" تؤدي إلى منع مستخدمي الهواتف من الوصول لأجهزتهم.
وظهرت الثغرة التقنية تلك، في يوم 8 أكتوبر، وتسببت في منع عدد من المستخدمين الذين لديهم حسابات متعددة من التخزين المحلي لأجهزتهم، ويؤثر على أجهزة متعددة بدءًا من "بيكسل 4" حتى "بيسكل 8"، وبالنسبة للعديد من المستخدمين، كان الأمر أشبه بإغلاق هواتفهم بواسطة برامج الفدية.
ولم يتمكن بعض الأشخاص من فتح قفل أجهزتهم؛ بينما تمكن آخرون من التشغيل ولكن لم يتمكنوا من الوصول إلى وحدة تخزين القفل.
ومع ذلك، فقد جعل هذا الخطأ بعض الهواتف غير قابلة للاستخدام تمامًا؛ حيث إنها ستستمر في التشغيل ولا تصل أبدًا إلى الشاشة الرئيسية.
وظهرت تقارير عن المشكلة بعد وقت قصير من إطلاق "أندرويد 14"، لكن جوجل استمرت في طرح إصدار الأخطاء ولم تعترف بالخلل إلا بعد حوالى 20 يومًا من ظهوره.
ويتم الآن طرح تصحيح التحديث لشهر نوفمبر؛ لكن ملاحظات الإصدار الأولية بتاريخ 2 نوفمبر لم تكن إيجابية للغاية؛ حيث قالت جوجل إن المستخدمين الذين تم حظرهم من مساحة التخزين الخاصة بهم قد يستعيدون بعض البيانات فقط، وقد يفقد أولئك الذين يواجهون عملية التشغيل كل شيء.
ومع ذلك، ينص التحديث على أن المستخدمين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مساحة تخزين الوسائط؛ يجب أن يستعيدوا جميع بياناتهم بمجرد تثبيت تصحيح نوفمبر.
وقد لا يكون أولئك العالقون في عملية إعادة التشغيل محظوظين، وسيتمكن هؤلاء الأشخاص على الأقل من النهوض والتشغيل مرة أخرى بعد إرسال النموذج.
وقالت جوجل إن "حلول استعادة البيانات لا تزال قيد التحقيق للأجهزة التي يتم إعادة تشغيلها بشكل متكرر"، مضيفة "سنشارك تحديثات إضافية قريبًا".