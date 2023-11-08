"جوجل" تصلح ثغرة تقنية في نظام "أندرويد 14".. لكن ظهرت مشكلة أخرى

وظهرت الثغرة التقنية تلك، في يوم 8 أكتوبر، وتسببت في منع عدد من المستخدمين الذين لديهم حسابات متعددة من التخزين المحلي لأجهزتهم، ويؤثر على أجهزة متعددة بدءًا من "بيكسل 4" حتى "بيسكل 8"، وبالنسبة للعديد من المستخدمين، كان الأمر أشبه بإغلاق هواتفهم بواسطة برامج الفدية.