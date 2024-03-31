شريط تنقل جديد على "واتساب".. هذه مهامه

حصل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" على شريط تنقل سفلي جديد، وصفته الشركة بأنه يهدف لتسهيل التنقل عبر التطبيق.
ويمكن الوصول إلى هذا الشريط حاليًا، بتحميل أحدث إصدارات "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد".
وسيحل هذا الشريط بدلًا من شريط التنقل العلوي القديم، الذي يحتوي على 4 علامات تبويب للمجتمعات والمحادثات والحالة والمكالمات.
ويحتوي شريط التنقل الجديد، وهو "أقرب إلى إبهامك وسهل على العين"، على أربعة أقسام للمجتمعات والمحادثات والحالة والمكالمات، ومع ذلك، فقد تم تغيير ترتيبها، وأصبحت الحالة تسمى الآن "التحديثات".
علاوة على ذلك، تحتوي الأقسام الأربعة الآن على أيقونات، ففي السابق، كانت علامة التبويب "المجتمعات" فقط تحتوي على رمز.
بالإضافة إلى ذلك، فبينما كان شريط التنقل القديم باللون الأخضر، فإن شريط التنقل الجديد أصبح باللون الأبيض.
وتقول "واتساب" عن هذا الشريط إنه تم من خلاله نقل بعض الأشياء لتسهيل الوصول إلى ما تحتاجه عندما تحتاج إليه، وهذا أمر منطقي لأنه بينما لا يزال بإمكانك التبديل بين الأقسام الأربعة عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين على الشاشة، إذا كنت تريد فتح علامة تبويب غير متجاورة، فلن تضطر إلى مد إبهامك إلى أعلى الشاشة؛ فمنذ ذلك الحين أصبح شريط التنقل الآن أقرب إلى الإبهام، مما يسمح لك بالتبديل بين علامات التبويب من خلال النقر على أيقوناتها.