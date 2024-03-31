شريط تنقل جديد على "واتساب".. هذه مهامه

وتقول "واتساب" عن هذا الشريط إنه تم من خلاله نقل بعض الأشياء لتسهيل الوصول إلى ما تحتاجه عندما تحتاج إليه، وهذا أمر منطقي لأنه بينما لا يزال بإمكانك التبديل بين الأقسام الأربعة عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين على الشاشة، إذا كنت تريد فتح علامة تبويب غير متجاورة، فلن تضطر إلى مد إبهامك إلى أعلى الشاشة؛ فمنذ ذلك الحين أصبح شريط التنقل الآن أقرب إلى الإبهام، مما يسمح لك بالتبديل بين علامات التبويب من خلال النقر على أيقوناتها.