"فيسبوك" و"إنستجرام" يحظران هذه التقنيةَ عن المراهقين

في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت "ميتا" أنّها ستبدأ في إخفاء المحتوى المتعلّق بإيذاء النفس والعنف المصور، واضطرابات الأكل، وغيرها من الموضوعات الضارّة عن المراهقين على "إنستجرام" و"فيسبوك"، وإذا كان عمر المستخدم أقلّ من 16 عامًا، فلن يرى المنشورات التي تحتوي على هذه المواضيع في الموجزات والقصص الخاصة به حتى إذا تمت مشاركتها بواسطة الحسابات التي يتابعها.