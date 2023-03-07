بسبب الذكاء الاصطناعي.. مهن مُعَرضة للخطر في سوق العمل

ومع توسع انتشار "تشات جي بي تي" يمكن لنا أن نفهم الكيفية التي سيسيطر بها الذكاء الاصطناعي على كثير من المهن مستقبلًا؛ فهو قادر على فهم اللغة وإجراء محادثات مع البشر واقتراح العديد من الإجابات في آن معًا.