شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني ترفض عرضاً من "جوجل" بـ 23 مليار دولار

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "ويز" الناشئة في مجال الأمن السيبراني، رفضت عرضاً من "جوجل" الأمريكية قيمته تصل إلى 23 مليار دولار أمريكي.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى أن "ويز" رفضت عرض استحواذ بقيمة 23 مليار دولار من شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل".
وقالت "ويز"، التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، إنها ملتزمة بخطة طرح عام أولي سبق أن أعلنتها.
وتابعت الشركة الناشئة قائلة "رفض مثل هذه العروض أمر صعب، لكن مع فريقنا الاستثنائي، نشعر بالثقة لاتخاذ هذا الاختيار".
يأتي الرفض بمنزلة ضربة لشركة ألفابت، التي تحاول اللحاق بشركتَي مايكروسوفت وأمازون في سوق الخدمات السحابية شديد التنافسية، والأمن السيبراني.
وتتصل الشركة الناشئة بموفري خدمات التخزين السحابي، وتقوم بمسح البيانات المخزنة هناك بحثا عن المخاطر الأمنية.
ومنذ سنوات، سعت جوجل إلى بناء قدراتها في مجال الأمن السيبراني باعتباره محوراً رئيساً لاستراتيجيتها للحصول على حصة في الحوسبة السحابية.
اكتسبت "ويز" الاهتمام في الأسابيع الأخيرة، بعدما قيل إن "جوجل" تجري مناقشات لشرائها مقابل ضعف قيمتها تقريباً، البالغة 12 مليار دولار.