ثغرة في "ميتا" تُعَطل "مرشح المحتوى السياسي" في "ثريدز" و"إنستجرام"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "ميتا" الأمريكية اكتشفت ثغرة أمنية تسببت في تعطل في "مرشح المحتوى السياسي" بتطبيقي "ثريدز" و"إنستجرام".
وكانت "ميتا" قد اتخذت قرارًا في وقت سابق بتقييد المحتوى السياسي تلقائيًّا من توصيات المستخدمين في "ثريدز" و"إنستجرام" افتراضيًّا؛ بسبب رغبة الشركة في عدم "تضخيم" المنشورات السياسية بشكل استباقي.
لكن عضو مجلس الكونجرس الأمريكي الديمقراطي كيث إدواردز، أبلغ عن وجود ثغرة تُعَطل هذه التقنية عبر منصة "ثريدز" و"إنستجرام".
وقال كذلك المتحدث الرسمي باسم "ميتا" أندي ستون: إن تعطل هذه التقنية ليس إلا مجرد خطأ، وأنهم يعملون على إصلاحه.
ولم يقدم "ستون" إجابة عن المدة التي يمكن أن تعود فيها التقنية المعطلة.
ومن المرجح أن تثير هذه القضية تساؤلات حول موقف ميتا من المحتوى السياسي؛ خاصة وأن ثريدز غالبًا ما يتم مقارنته بمنصة "إكس" التي تتمتع بحرية أكبر وأوسع.
ولم تمرّ سوى ساعات حتى أعلن "ستون" إصلاح هذه الخلل، وقال إنهم حددوا الثغرة، التي تركزت في اختيارات الأشخاص في أداة إعدادات المحتوى السياسي في إنستجرام، وهي تمت معالجتها.
وتابع: "تم الآن إصلاح المشكلة ونحن نشجع الأشخاص على التحقق والتأكد من أن إعداداتهم تعكس تفضيلاتهم".