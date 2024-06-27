ثغرة في "ميتا" تُعَطل "مرشح المحتوى السياسي" في "ثريدز" و"إنستجرام"

ولم تمرّ سوى ساعات حتى أعلن "ستون" إصلاح هذه الخلل، وقال إنهم حددوا الثغرة، التي تركزت في اختيارات الأشخاص في أداة إعدادات المحتوى السياسي في إنستجرام، وهي تمت معالجتها.