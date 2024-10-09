"ميديا تك" تطلق معالجًا جديدًا مخصصًا للأجهزة العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "ميديا تك" رسميًّا عن معالجها الجديد "ديمنستي 9400"، الذي وصفته بأنه سيكون مخصصًا للأجهزة الذكية العاملة بتنقيات الذكاء الاصطناعي والهواتف ثلاثية الطي.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن معالج "ميديا تك" الجديد تم بناؤه على معيارية "3 نانومتر"؛ لجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% من الإصدار السابق.
ويتألف المعالج من نواة "إيه آر إم كورتكس- إكس 925" بسرعة 3.26 جيجاهرتز، إلى جانب ثلاثة أنوية من نوع "إيه آر إم كورتكس- إكس3" و4 أنوية من نوع "كورتكس- إيه 720".
وتقول "ميديا تك": إن هذا المزيج يؤدي إلى أداء أحادي النواة أسرع بنسبة 35% وأداء متعدد النواة أسرع بنسبة 28% مقارنة بالإصدار السابق.
ويتضمن المعالجُ وحدةَ معالجة رسوميات جديدة مكونة من 12 نواة من نوع "إيه آر إم" مع تقنية تتبع أشعة أسرع بنسبة 40% عن الإصدار السابق.
وتم دعم المعالج كذلك بوحدة معالجة عصبية لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الدعم لتدريب أنواع معينة من نماذج الذكاء الاصطناعي خفيفة الوزن على الجهاز، مع "أداء أسرع بنسبة 80% لنموذج اللغة الكبيرة".
كما يدعم المعالج إنشاء فيديو الذكاء الاصطناعي، ويوفر إطار عمل للمطورين لإنشاء تطبيقات وكيلة، وهو الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فعل الأشياء نيابة عنك.