"ميديا تك" تطلق معالجًا جديدًا مخصصًا للأجهزة العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن معالج "ميديا تك" الجديد تم بناؤه على معيارية "3 نانومتر"؛ لجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% من الإصدار السابق.