تحقيقات أميركية بشأن استثمارات "الكبار" في الذكاء الاصطناعي

وتابعت بقولها: "بينما تتسابق الشركات لتطوير الذكاء الاصطناعي وتحقيق الدخل منه، يجب علينا أن نحترس من التكتيكات التي تمنع هذه الفرصة، وسوف يسلط تحقيقنا الضوء على ما إذا كانت الاستثمارات والشراكات التي تسعى إليها الشركات المهيمنة تهدد بتشويه الابتكار وتقويض المنافسة العادلة".