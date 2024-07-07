تسريبات تكشف تصميم ومواصفات جهاز "وان بلس باد 2" اللوحي الجديد

ومن المتوقع أن تكشف "وان بلس" عن جهازها اللوحي الجديد بجانب أجهزة عديدة أخرى مثل سماعات "نورد بودز 4"، و"نورد بودز 3 برو"، وساعات "ووتش 2 آر" في مؤتمر عالمي بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 16 يوليو الجاري.