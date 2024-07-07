تسريبات تكشف تصميم ومواصفات جهاز "وان بلس باد 2" اللوحي الجديد

كشفت مصادر من داخل شركة "وان بلس"، تسريبات خاصة بتصميم ومواصفات جهازها اللوحي المرتقب "وان بلس باد 2".
ومن المتوقع أن تكشف "وان بلس" عن جهازها اللوحي الجديد بجانب أجهزة عديدة أخرى مثل سماعات "نورد بودز 4"، و"نورد بودز 3 برو"، وساعات "ووتش 2 آر" في مؤتمر عالمي بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 16 يوليو الجاري.
وتشير المصادر إلى أن جهاز "وان بلس باد 2" سيكون مزودًا بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الثالث"، وسيكون به خياران لذاكرة الوصول العشوائي "رام" 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت.
وسيحتوي جهاز "وان بلس باد 2" على شاشة "إل سي دي" بقياس 12.1 بوصة وتردد 144 هرتز، ودقة يبلغ معدلها 300×2120 بيكسل، وسطوع يصل إلى 900 شمعة في المتر المربع.
وستدعم شاشة الجهاز تقنية "دولبي فيجن" للصوت، وسيحتوي على 6 مكبرات صوت مدمجة، وسيتم تزويده بكاميراتين؛ كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.
أما بالنسبة لبطارية الجهاز فستكون بسعة تبلغ 9510 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات.
وتقول المصادر إن الهاتف سيتم إطلاقه بقلم ذكي من نوع "وان بلس ستايلو 2" ولوحة مفاتيح ذكية وحافظة من نوع "فوليو".