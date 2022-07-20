"إنستجرام" تُطلق خرائطها الخاصة.. هذا ما يميزها عن "خرائط جوجل"

أطلقت منصة التواصل المصور "إنستجرام" خرائطها الخاصة بها، التي تشبه بصورة كبيرة "خرائط جوجل" الشهيرة، لكن مدعومة بعددٍ من الميزات الاستثنائية.
وعدّد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص عدداً من تلك الميزات الجديدة التي تدعمها خرائط إنستجرام الجديدة، والتي جاءت أبرزها دعم عمليات البحث والفلاتر، التي تسمح للمستخدمين بالبحث عن المطاعم والمعالم السياحية وغيرها من النقاط الساخنة مباشرة في التطبيق، بدلاً من مجرد مشاهدة مكان نشر الصورة.
وتحتوي الخريطة المحدثة من "إنستجرام" أيضاً على منشورات وقصص وأدلة تم وضع علامة عليها بوساطة المستخدمين، مما يوفر لمحة عن المشهد المحلي أينما تبحث.
وتدعم الخريطة عمليات البحث عن علامة التصنيف وتوفر إمكانية الاستكشاف من خلال النقر على المواقع المميزة بعلامات في الخلاصة أو القصص.
ويمكنك أيضاً كتابة اسم مؤسسة أو مدينة أو حي مباشرةً في صفحة الاستكشاف ومشاهدة النتائج على الخريطة.
وتتيح الخريطة الجديدة للمستخدمين حفظ عمليات البحث الخاصة بهم في مجموعة ومشاركة المواقع مع مستخدمي إنستجرام الآخرين أيضاً.
وسيؤدي استخدام ملصقات الموقع في المنشورات والقصص إلى إضافة هذا المحتوى إلى نتائج البحث على الخريطة الجديدة، طالما أن ملفك الشخصي عام.
أما بصرياً، فتعرض الخريطة أيقونات إنستجرام حيث توجد مناطق الجذب، مما يسمح للباحثين بالنقر ورؤية القصص أو زيارة صفحات الملف الشخصي للأنشطة التجارية التي يجدونها مثيرة للاهتمام.