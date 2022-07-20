"إنستجرام" تُطلق خرائطها الخاصة.. هذا ما يميزها عن "خرائط جوجل"

وعدّد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص عدداً من تلك الميزات الجديدة التي تدعمها خرائط إنستجرام الجديدة، والتي جاءت أبرزها دعم عمليات البحث والفلاتر، التي تسمح للمستخدمين بالبحث عن المطاعم والمعالم السياحية وغيرها من النقاط الساخنة مباشرة في التطبيق، بدلاً من مجرد مشاهدة مكان نشر الصورة.