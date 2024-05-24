لماذا يجب أن يكون جهاز HUAWEI MateBook X Pro هو الإضافة التالية لك؟

الجانب الأكبر والأكثر وضوحًا في جهاز MateBook X Pro هو مدى خفة وزنه مقارنة بأجهزة الحاسوب المحمولة الأخرى عالية الأداء في السوق. بسمك 13.5 ملم فقط ووزن 980 جرامًا فقط، إنه أعجوبة هندسية. تم تصنيعه من سبيكة مغنيسيوم خفيفة الوزن لكنها قوية، وهو أقوى وأكثر متانة من أجهزة الحاسوب المحمولة ذات الهيكل المصنوع من الألومنيوم أو الفولاذ. إلى جانب مادة الهيكل، كان على هواوي أيضًا إجراء ابتكارات في التصميم من الداخل والخارج للحفاظ على وزن أقل من 1 كجم.