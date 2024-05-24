لماذا يجب أن يكون جهاز HUAWEI MateBook X Pro هو الإضافة التالية لك؟

دعونا لا نتجاهل بطء عجلة الابتكار بما يتعلق بمساحة الحاسوب الشخصي في السنوات الماضية. وأن الشكل والتصميم بقي بلا تغيير لما يقرب من عقد من الزمان، وإن كنا قد شهدنا بعض التحسينات السنوية الطفيفة. نعم، لقد تحسنت دقات الشاشة، وعمر البطارية بتحسّن بطيء كل عام، وكل جيل جديد من المعالجات يجلب تحسينات صغيرة ولكنها متسقة في الأداء. ومع ذلك، فقد أصبحت التغييرات قليلة ويمكن التنبؤ بها. لكن يبدو أن التغيير قد أصبح قاب قوسين أو أدنى.
لقد وصل أحدث جهاز HUAWEI MateBook X Pro ليقلب الموازين. فهو يحتوي على كل ما تريد أن يكون عليه جهاز الحاسوب المحمول الرائد في عام 2024 - جهاز أنيق ومصمم بشكل جميل ويزن أقل من كيلوغرام، ويتميّز بأحدث جيل من معالجات Intel. لكن جهاز MateBook X Pro لا يقتصر على الأداء فحسب، بل يأتي بتحسينات كبيرة في المجالات الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تغير الطريقة التي تستخدم بها جهاز الحاسوب الخاص بك.
الجانب الأكبر والأكثر وضوحًا في جهاز MateBook X Pro هو مدى خفة وزنه مقارنة بأجهزة الحاسوب المحمولة الأخرى عالية الأداء في السوق. بسمك 13.5 ملم فقط ووزن 980 جرامًا فقط، إنه أعجوبة هندسية. تم تصنيعه من سبيكة مغنيسيوم خفيفة الوزن لكنها قوية، وهو أقوى وأكثر متانة من أجهزة الحاسوب المحمولة ذات الهيكل المصنوع من الألومنيوم أو الفولاذ. إلى جانب مادة الهيكل، كان على هواوي أيضًا إجراء ابتكارات في التصميم من الداخل والخارج للحفاظ على وزن أقل من 1 كجم.
وهذا يبرز ملمس الحاسوب المحمول الناعم والمظهر الأنيق. يأتي هذا الحاسوب المحمول بهيكل معدني مهدئ للبشرة، مما يجعله ممتعًا عند اللمس. كما أن الطلاء مقاوم للخدش والتلطخ بشكل كبير، ويمكن مسح البقع بسهولة. يأتي الحاسوب المحمول بثلاثة خيارات للألوان: Morandi Blue، وBlack، وWhite.
بفضل شاشة OLED المرنة مقاس 14.2 بوصة ودقة 3.1K، يمكن لجهاز MateBook X Pro أن يبث الحياة أمامك بوضوح وحيوية مذهلتين. توفر شاشة OLED المرنة مجموعة من المزايا مقارنة بشاشات OLED التقليدية. أولاً، فهي تزيل أنماط التموج التي تشتت الانتباه والتي تظهر على شاشات OLED العادية عند عرضها بعيدًا عن الزاوية. ثانيًا، تساعد الشاشة المرنة على تقليل وزن الحاسوب المحمول بحوالي 150 جرامًا وتجعل نسبة الشاشة إلى الجسم المذهلة التي تبلغ 93% ممكنة.
توفر تقنية شاشة العرض HUAWEI X-True™ الجديدة من هواوي ألوانًا نابضة بالحياة بشكل لا يصدق لمشاهدة واضحة ومريحة. تتميّز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز، ووقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية. علاوة على ذلك، فإن جهاز HUAWEI MateBook X Pro مجهز بالكامل لتلبية احتياجات المصورين وفناني الجرافيك والمبدعين مع دعم كامل للتدرج اللوني Adobe RGB.
يمكن لجهاز MateBook X Pro أن يتنقل بسرعة بين المهام المكتبيّة بلا عطل. فهو مشغل بمعالج Intel® Core™ Ultra 9 عالي الأداء ومدعوم بتقنية Intel 4 المتقدمة. يمكن لتقنية Intel 4 أن تحزم ضعف عدد الترانزستورات في منطقة معينة مقارنة بالجيل السابق Intel 7. وهذا يعني أداء أعلى واستهلاك أقل للطاقة.
نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي (AI) أصبح أكثر اندماجًا في حياتنا، تتيح لك معالجات Intel® Core™ Ultra الاستمتاع بفوائده دون أي تنازلات. على سبيل المثال، يمكنك تجربة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تقليل ضوضاء الخلفية في الاجتماعات دون التضحية بالأداء أو عمر البطارية. ويعود الفضل في ذلك إلى Intel® AI Boost، وهو محرك مخصص ضمن معالجات Intel® Core™ Ultra، والذي يتضمن وحدة معالجة عصبية متخصصة (NPU) للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة بكفاءة. علاوة على ذلك، يعمل نظام Arc™ Graphics المحسن على مضاعفة أداء معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق.
مع وضع SuperCharge Turbo بقدرة 90 واط في جهاز MateBook X Pro. علاوة على ذلك، يتميّز الحاسوب المحمول بسعة بطارية مذهلة تبلغ 70 واط في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت في مأزق، فيمكنك شحن جهاز MateBook X Pro الخاص بك باستخدام شاحن هاتف ذكي متوافق أو بطارية متنقلة (باور بانك).
يستخدم جهاز MateBook X Pro تقنية 3D Metaline Antennaالمتقدمة. وهذا يعني أنك تحصل على اتصالات شبكة أفضل تصل إلى مسافة أبعد وأسرع. يمكن لجهاز MateBook X Pro الاتصال بمسافة تصل إلى 330 مترًا في المواقف المثالية، وهو ما يعادل طول ملعب كبير تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على تقنية مضادة للتداخل تعمل على تحسين تغطية الإشارة وتسريع سرعات الشبكة وتوفير اتصالات مستقرة في جميع الاتجاهات. حان الوقت لنقول وداعًا لمشاكل الاتصال.
يُعد جهاز HUAWEI MateBook X Pro بمثابة إضافة غنيّة لسوق أجهزة الحاسوب المحمول. يبلغ وزنه أقل من كيلوغرام ولكنه يتميّز بأداء قوي، فهو يتحدى المفاضلات التقليدية بين سهولة الحمل والقدرات. من المؤكد أن جهاز MateBook X Pro يمثل حالة جذابة إذا كنت تتطلع إلى ترقية الحاسوب المحمول الخاص بك في عام 2024.
يتوفر لابتوب HUAWEI MateBook X Pro للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 6999 ريال مع هدايا قيّمة خلال هذه الفترة التي تمتدّ من 22 مايو إلى 9 يونيو 2024.