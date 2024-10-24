محللون يكشفون سبب زيارة رئيس "أبل" إلى الصين

من جانبه، قال لي شوان تشيو، المحلل في مركز "كاناليس": إن طرح "أبل إنتليجنس" في الصين، هو الهدف الرئيسي للزيارة، والتي كانت جزءًا من الجهود المبذولة "لتعزيز أهمية الصين لاستراتيجية أبل العالمية".