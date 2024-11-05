"جوجل" تُصدر تحديثاً أمنياً بالغ الأهمية للملايين من مستخدميها.. ما السبب؟

أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً أمنياً لنظام تشغيل "أندرويد"؛ وصفته بأنه بالغ الأهمية، سيكون متاحاً حالياً للملايين من مستخدمي أجهزة "بيكسل" وسيتم تعميمه لباقي الأجهزة في وقتٍ لاحق.
وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن تحديث أمان أندرويد سيعالج ثغرات أمنية خطيرة، يمكن أن يسمح للهاكرز، باستغلالٍ محدودٍ مستهدَفٍ لعددٍ من الأجهزة.
وأشارت إلى أن أولى الثغرات الأمنية التي يعالجها التحديث، خطر "كوالكوم" الذي حذّرت منه شركة تصنيع المعالجات الشهر الماضي، وقالوا حينها إن شركات تصنيع الأجهزة الأصلية تلقت الإصلاح قبل بضعة أسابيع، وحثّت على التحديث في أقرب وقت ممكن.
وأقرّت "كوالكوم"؛ "بإشارات من مجموعة تحليل التهديدات في جوجل تفيد بأن هذه الثغرة، قد يكون نشاطها تحت استغلال محدود ومستهدف".
أما الثغرة الأمنية الثانية، فهي مرتبطة بشركة "جوجل"، حيث تعالج إطار عمل نظام متجر التطبيقات الشهير "جوجل بلاي" الأساسي الذي يدعم كثيراً من البنية الأساسية للتطبيقات على الأجهزة.
وتمّ وصف هذه الثغرة بأنها "خللٌ في تصعيد الامتيازات في مكوّن إطار عمل أندرويد الذي قد يؤدي إلى الوصول غير المصرح به إلى أدلة البيانات الخاصّة بنظام تشغيل أندرويد".
يُذكر أن ثغرة "كوالكوم" دفعت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، إلى إلزام جميع الموظفين الفيدراليين ونصح الآخرين، بضرورة تحديث هواتفهم.