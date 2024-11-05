"جوجل" تُصدر تحديثاً أمنياً بالغ الأهمية للملايين من مستخدميها.. ما السبب؟

وأشارت إلى أن أولى الثغرات الأمنية التي يعالجها التحديث، خطر "كوالكوم" الذي حذّرت منه شركة تصنيع المعالجات الشهر الماضي، وقالوا حينها إن شركات تصنيع الأجهزة الأصلية تلقت الإصلاح قبل بضعة أسابيع، وحثّت على التحديث في أقرب وقت ممكن.