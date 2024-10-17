"ميتا": وصول الذكاء الاصطناعي إلى المستوى البشري قد يستغرق 10 سنوات

وأوضح لوكون، بحسب ما أورده موقع "تك كرانش" التقني المتخصص، أن اتباع طريقة يطلق عليها "نموذج الذكاء الاصطناعي العالمي" يمكن أن يصل إلى المستوى البشري في غضون عِقد من الزمن أو نحو ذلك.