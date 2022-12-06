تحقيقات فيدرالية أمريكية بسبب اختراع إيلون ماسك المثير للجدل

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن وزارة الزراعة الأمريكية بدأت في التحقيق حول ابتكار ماسك بشأن زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ "نيورالينك"؛ بسبب إعلانه أنه ينفّذ اختبارات فيها على الحيوانات، قد تُسبب وفاة لا داعي لها لهذه الحيوانات.