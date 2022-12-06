تحقيقات فيدرالية أمريكية بسبب اختراع إيلون ماسك المثير للجدل

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن السلطات الأمريكية بدأت في فتح تحقيقات بسبب اختراع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المثير للجدل، واختباراته على الحيوانات.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن وزارة الزراعة الأمريكية بدأت في التحقيق حول ابتكار ماسك بشأن زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ "نيورالينك"؛ بسبب إعلانه أنه ينفّذ اختبارات فيها على الحيوانات، قد تُسبب وفاة لا داعي لها لهذه الحيوانات.
وأفاد التقرير أن اختراع "نيورالينك"، تَسبب في مقتل 1500 حيوان؛ بما في ذلك أكثر من 280 رأسًا من الأغنام والخنازير والقردة، خلال عام 2018.
وبرغم هذا الرقم من الوفيات للحيوانات؛ قد لا تكون نيورالينك انتهكت القواعد الأمريكية بعدُ؛ حيث ذكرت أنها اجتازت جميع عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية على منشآتها.
وأظهرت وثائق داخلية أن 4 تجارب على الأقل أجرتها الشركة شملت 86 خنزيرًا وقردين، تسببت في مقتلهم بسبب أخطاء بشرية في العملية.