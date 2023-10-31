Apple تكشف النقاب عن MacBook Pro الجديد المعزز بعائلة شرائح M3، لترتقي بأفضل لابتوب احترافي في العالم إلى مستويات جديدة

أعلنت Apple اليوم عن تشكيلة MacBook Pro الجديدة التي تضم عائلة شرائح M3 الجديدة تماماً وتشمل: M3 وM3 Pro وM3 Max. بفضل الجيل الجديد من بنية وحدة معالجة رسومات الغرافيك والأداء الأسرع لوحدة المعالجة المركزية، تعزز عائلة شرائح M3 قوة أداء MacBook Pro وتزوده بإمكانيات جديدة متميزة. لا تقتصر مزايا MacBook Pro الجديد مقاس 14 إنش المزود بشريحة M3 على المهام اليومية، بل تمتد لتشمل أداء استثنائياً لفترة طويلة عند استخدام التطبيقات والألعاب الاحترافية. وهو مثالي لتلبية احتياجات المبدعين الطموحين والطلبة ورواد الأعمال، وبسعر يبدأ الآن من $1,599. يقدم كل من موديلي MacBook Pro مقاس 14 إنش و16 إنش المزودين بشريحة M3 Pro مستوى أعلى من الأداء مع دعم إضافى للذاكرة الموحدة، وبذلك تصبح مهام العمل الأكثر تطلباً في متناول المستخدمين مثل المبرمجين والمبدعين والباحثين. تقدم أجهزة MacBook Pro مقاس 14 إنش و16 إنش المزودة بشريحة M3 Max مستويات أداء وإمكانيات تتخطى الحدود التقليدية للقدرات الحاسوبية. بفضل القوة الجبارة لوحدة معالجة رسومات الغرافيك ووحدة المعالجة المركزية، مع دعم ذاكرة موحدة تصل لغاية 128GB، يقدم MacBook Pro المزود بشريحة M3 Max إمكانيات مذهلة للأعمال والمهام المتعددة من خلال التطبيقات الاحترافية للمستخدمين مثل مبرمجي التعلم الآلي وفناني الرسومات ثلاثية الأبعاد ومصممي الفيديو. كما تتوفر موديلات M3 Pro وM3 Max الآن باللون الأسود الفلكي، وهو عبارة عن طلاء خارجي رائع من الألومنيوم الداكن.

تتميز جميع الموديلات بشاشة ريتنا ليكويد XDR خلابة بسطوع SDR أعلى بنسبة 20 بالمئة، وكاميرا مدمجة بوضوح 1080p، علاوة على نظام صوتي غامر للحواس من ستة مكبرات، مع مجموعة كبيرة من خيارات الاتصال. ومن خلال البطارية التي تدوم لغاية 22 ساعة،1 تصبح هذه التشكيلة الخيار المثالى للمحترفين أينما كانوا، حيث تقدم الأداء المميز نفسه سواء تم توصيلها بالكهرباء أم تشغيلها بالبطارية، وبذلك يتمكن المستخدمون من إنجاز مهامهم من أي مكان. يمكن للعملاء طلب MacBook Pro الجديد بدايةً من اليوم، على أن يتوفر بالمتاجر بدايةً من 7 نوفمبر.

قال جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لإدارة هندسة الأجهزة في Apple: "لا شيء يضاهي MacBook Pro، فهو يتيح للمستخدمين حول العالم إتمام أفضل إنجازاتهم بفضل الأداء الموفر للطاقة الذي يعتمد على شرائح Apple silicon، وعمر البطارية الذي يدوم لغاية 22 ساعة، وشاشة ريتنا ليكويد XDR المذهلة، وخيارات الاتصال المتقدمة. ومع الجيل الجديد من شرائح M3، نفتح آفاقاً جديدة للإمكانيات التي يمكن أن توفرها أجهزة اللابتوب الاحترافية. ويسعدنا أن نضع MacBook Pro بإمكانياته الرائدة في المجال بين يدي أكبر مجموعة من المستخدمين على الإطلاق، كما يعد تجربة فريدة تغير قواعد اللعبة تماماً للمستخدمين الذين يرغبون في الترقية من أجهزة MacBook Pro القائمة على معالج Intel".

عائلة شرائح M3 تتوفر الآن

تواصل عائلة شرائح M3 مسار الابتكار المذهل الذي بدأته شرائح Apple silicon. شرائح M3 وM3 Pro وM3 Max هي أول شرائح في كمبيوتر شخصي يتم تصميمها باستخدام تكنولوجيا المعالجة بدقة 3 نانومتر الرائدة في المجال. ومن خلال الجيل الجديد من وحدات معالجة رسومات الغرافيك الأسرع والأكثر كفاءة، تقدم هذه الشرائح قفزة نوعية هائلة في بنية رسومات الغرافيك لشرائح Apple silicon، وبشكل غير مسبوق. وبفضل تكنولوجيا التخزين المؤقت الديناميكي المتطورة، تعمل وحدة معالجة رسومات الغرافيك على تخصيص استخدام الذاكرة المحلية للجهاز في الوقت الفعلي بحيث يتم استخدام المساحة المطلوبة فقط من الذاكرة لكل مهمة. وهذا بدوره يعزز استخدام وحدة معالجة رسومات الغرافيك وأدائها بشكل مذهل يلائم التطبيقات والألعاب الاحترافية الأكثر تطلباً.

تضيف وحدة معالجة رسومات الغرافيك أيضاً ميزات عرض جديدة إلى شرائح Apple silicon، تشمل تكنولوجيا تسريع رسم المجسمات بواسطة الأجهزة التي تزيد من كفاءة المعالجة الهندسية وقدراتها، مما يتيح الحصول على مشاهد أكثر تعقيداً من الناحية البصرية. وللمرة الأولى، تتوفر تكنولوجيا تتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة في Mac، لتتيح للألعاب تصيير ظلال وانعكاسات أكثر دقة لإضفاء أجواء أقرب للواقع.

جهاز MacBook Pro مقاس 14 إنش المزود بشريحة M3

MacBook Pro المزود بشريحة M3 هو اللابتوب المثالي لأصحاب الأحلام الطموحة، سواءً أكانوا طلبة أم أصحاب أعمال أم موسيقيين ومحرري فيديو طامحين. يتميز MacBook Pro مقاس 14 إنش المزود بشريحة M3 بأداء أسرع لغاية 60 بالمئة من MacBook Pro مقاس 13 إنش المزود بشريحة M1، وبفضل نظامه الحراري المتقدم، فإنه يستغل قدرات شريحة M3 بالكامل ليقدم أداءً معززاً باستمرار.2 بسعر يبدأ من $1,599، يقدم الجهاز مستوى غير مسبوق من الأداء والقدرات بقيمة رائعة.

يقدم MacBook Pro المزود بشريحة M3 المزايا التالية:

لغاية 7.4x أداء أسرع في Final Cut Pro مقارنةً بجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش بمعالج Core i73، وأسرع لغاية 60 بالمئة من MacBook Pro مقاس 13 إنش المزود بشريحة M1.2‏

لغاية 3.7x تجميع أسرع للرموز البرمجية في Xcode مقارنةً بجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش بمعالج Core i73، وأسرع لغاية 40 بالمئة من MacBook Pro مقاس 13 إنش المزود بشريحة M1.2‏

لغاية 3.5x أداء أسرع لجداول البيانات في Microsoft Excel مقارنةً بجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش بمعالج Core i73، وأسرع لغاية 40 بالمئة من MacBook Pro مقاس 13 إنش المزود بشريحة M1.2‏

أجهزة MacBook Pro مقاس 14 إنش و16 إنش المزودة بشريحة M3 Pro

يقدم MacBook Pro المزود بشريحة M3 Pro أداءً أعلى بكثير للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنجاز مهام أكثر تطلباً مثل المبرمجين والمبدعين والباحثين، وهذا بفضل ما يتمتع به من إمكانية لدعم ذاكرة موحدة أكبر، وهو الآن يوفر أداء أسرع لغاية 40 بالمئة من الموديل مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Pro.‏4‏

يقدم MacBook Pro المزود بشريحة M3 Pro المزايا التالية‏:

أداء لغاية 3x أسرع للفلاتر والوظائف في Adobe Photoshop مقارنةً بأسرع MacBook Pro قائم على معالج Intel5، وأسرع لغاية 40 بالمئة من MacBook Pro مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Pro.‏4‏

أداء لغاية 20x أسرع في استدعاء قواعد تسلسل الحمض النووي في Oxford Nanopore MinKNOW مقارنةً بأسرع MacBook Pro قائم على معالج Intel5، وأسرع لغاية 36 بالمئة من MacBook Pro مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Pro.‏4‏

أداء لغاية 1.7x أسرع لتعديل النصوص في Adobe Premiere Pro مقارنةً بأسرع MacBook Pro مقاس 16 إنش قائم على معالج Intel5، وأسرع لغاية 30 بالمئة من MacBook Pro مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Pro.‏4‏

أجهزة MacBook Pro مقاس 14 إنش و16 إنش المزودة بشريحة M3 Max

يأتي MacBook Pro المزود بشريحة M3 Max بأداء وإمكانيات مذهلة تناسب المستخدمين الذين لديهم مهام عالية التعقيد مثل مبرمجي التعلم الآلي وفناني الرسومات ثلاثية الأبعاد ومصممي الفيديو. وهو لغاية 2.5x أسرع من MacBook Pro مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Max6، وأسرع لغاية 11x من أسرع موديل MacBook Pro قائم على معالج Intel.5 يدعم الجهاز أيضاً ذاكرة موحدة لغاية 128GB، وبذلك يتيح للمبدعين العمل بسهولة سواء على المشاريع الكبيرة والمعقدة والتي تشمل تطبيقات ومكونات إضافية احترافية، أو إنشاء عشرات الأفلام التي تتوفر لها مكتبات أوركسترا كاملة من الذاكرة بشكل فوري.

يقدم MacBook Pro المزود بشريحة M3 Max المزايا التالية

محاكاة أسرع لغاية 5.5x للأنظمة الديناميكية في MathWorks MATLAB مقارنةً بأسرع MacBook Pro قائم على معالج Intel5، ولغاية 2x أسرع من MacBook Pro مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Max.‏6‏‏

أداء تصيير أسرع لغاية 5.3x في Maxon Redshift مقارنةً بأسرع MacBook Pro قائم على معالج Intel5، وأسرع لغاية 2.5x من MacBook Pro مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Max.‏6‏‏

تقليل التشويش أسرع لغاية 2.7x في Blackmagic DaVinci Resolve Studio مقارنةً بأسرع MacBook Pro قائم على معالج Intel5، وأسرع لغاية 65 بالمئة من MacBook Pro مقاس 16 إنش المزود بشريحة M1 Max.‏6‏‏

الآن باللون الأسود الفلكي

تتوفر موديلات MacBook Pro المزودة بشرائح M3 Pro وM3 Max باللون الأسود الفلكي، وهو لون جديد رائع واحترافي بلا شك. ويتميز هذا الطلاء باستخدام المواد الكيميائية بشكل رائد في العزل بالطريقة الأنودية لتقليل آثار بصمات الأصابع بدرجة كبيرة. تتوفر أيضاً موديلات M3 Pro وM3 Max باللون الفضي، ويتوفر MacBook Pro مقاس 14 إنش المزود بشريحة M3 باللون الفضي، والرمادي الفلكي.

طفرة كبيرة للراغبين في الترقية

يمثل MacBook Pro الجديد ترقية استثنائية لأي مستخدم، وبالأخص إذا لم يجرب الترقية من Mac بمعالج Intel من قبل. موديل M3 Max أسرع لغاية 11x من أسرع موديل MacBook Pro قائم على معالج Intel. 5 وبفضل شرائح Apple silicon الموفرة للطاقة، لن يصل صوت المراوح إلى آذان المستخدمين أبداً مع أغلب المهام. يضرب أيضاً عمر البطارية رقماً قياسياً مع ما يصل إلى 11 ساعة إضافية مقارنةً بأسرع موديل MacBook Pro قائم على معالج Intel5، وعلى عكس العديد من أجهزة لابتوب PC، يقدم MacBook Pro الأداء المذهل نفسه، سواء أكان متصلاً بالكهرباء أم يعمل بالبطارية. شاشة ريتنا ليكويد XDR هي أفضل شاشة لابتوب في العالم، مع سطوع مستمر بدرجة 1000 شمعة/المتر المربع ودرجة سطوع قصوى بمقدار 1600 شمعة/المتر المربع لمحتوى HDR، علاوة على نسبة التباين الفائقة، والألوان الزاهية، وزاوية الرؤية الرائعة. يُعرض محتوى SDR الآن بدرجة سطوع لغاية 600 شمعة/المتر المربع، بما يزيد عن درجة السطوع السابقة بنسبة 20 بالمئة.

macOS Sonoma

يزخر نظام التشغيل macOS Sonoma بالعديد من المزايا التي تجعل Mac مثالياً للعمل واللعب. بإمكان المستخدمين الآن وضع الأدوات مباشرةً على سطح المكتب، والتفاعل معها بضغطة زر واحدة، وكذلك الوصول إلى منظومة واسعة من أدوات iPhone على Mac من خلال إمكانيات ميزات الاستمرارية الفائقة. وأصبحت مكالمات الفيديو الجماعية أكثر تفاعلاً مع ميزات لمساعدة المستخدمين على تقديم العروض عن بعد، مثل ميزة "تراكب مقدم العرض" التي تضع مقدم العرض أعلى المحتوى الذي تتم مشاركته، وميزة ردود الفعل، التي تتيح تأثيرات فيديو ممتعة يتم تشغيلها بالإيماءات بجودة سينمائية. وفي Safari، تفصل الملفات التعريفية بين المواضيع والمشروعات المختلفة أثناء التصفح، وتمنح تطبيقات الويب وصولاً أسرع لمواقع المستخدم المفضلة. وتتوفر مجموعة من شاشات التوقف الجديدة المذهلة التي تعرض مقاطع فيديو بالحركة البطيئة لمواقع حول العالم.

يعتمد macOS Sonoma أيضاً بشكل كامل على قدرات شرائح Apple silicon، وبذلك يمنح المحترفين ميزات جديدة وقوية. يتيح نمط الأداء العالي الجديد في ميزة مشاركة الشاشة إمكانية تفاعلية فائقة للوصول عن بُعد إلى جهاز Mac، وبذلك يتمكن المحترفون من العمل بأمان على المحتوى الأعلى جودة أينما كانوا. يعمل نمط اللعب على منح الأولوية لمهام رسوم الغرافيك لتوفير معدلات إطارات مرتفعة باستمرار وتقليل زمن الانتظار بشكل ملحوظ مع الاكسسوارات اللاسلكية، ليتمكن المستخدمون من الاستمتاع أكثر بالألعاب الغامرة مثل Baldur’s Gate 3، وLies of P، وDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT.

أفضل للبيئة

صمم MacBook Pro ليدوم طويلاً. فالهيكل مصنوع من سبيكة مخصصة تحتوي على ألومنيوم مُعاد تدويره بنسبة 100 بالمئة ويتمتع بمتانة فائقة. كما يتميز MacBook Pro باستخدام عناصر أرضية مُعاد تدويرها بنسبة 100 بالمئة في جميع القطع المغناطيسية، وقصدير وطلاء من الذهب مُعاد تدويرهما بنسبة 100 بالمئة في العديد من لوحات الدوائر المطبوعة. يتميز MacBook Pro أيضاً بخلوه من العديد من المواد الضارة مثل البيريليوم ومثبطات اللهب المعالجة بالبروم والزئبق، وبالنسبة للتغليف، تأتي نسبة 100 بالمئة من ألياف الخشب الخام المعاد تدويره من غابات مدارة بشكل مسؤول.

تحقق Apple اليوم الحياد الكربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لأن تصبح بحلول عام 2030 محايدة كربونياً عبر سلسلة التوريد الخاصة بعملية التصنيع بأكملها وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يُباع سيكون محايداً كربونياً، بدءاً من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.