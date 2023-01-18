تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف "جلاكسي إس 23" قبل أيام من إطلاقه رسميًّا

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، المواصفات الكاملة لهواتف "جلاكسي إس 23" المرتقب إطلاقها في الأول من شهر فبراير المقبل.
وستقدم سامسونج -وفقًا للتسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- 3 إصدارات من هواتفها الجديدة، وهي "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" و"جلاكسي إس 23 ألترا".
وسيتمتع إصدارا "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" بمواصفات شبه متطابقة، وتصميم أكثر استدارة من إصدار "جلاكسي إس 23 ألترا".
وسيختلف الإصدارين بصورة رئيسية في حجم الشاشة وسعات التخزين والبطارية وسرعة الشحن.
ولن يأتي هاتفا "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" بفتحة "مايكرو إس دي" إضافية لتوسعة التخزين؛ ولكن الوحدات الأوروبية ستحتوي فتحتي خط اتصالات، وفتحة مخصصة لخطوط الاتصالات الجديدة "إي سيم"، ومقبس سماعة بقياس 3.5 ملم، ومستشعرات بصمات أصابع مدمجة في الشاشة فائقة الدقة والسرعة.
وتُقدم سامسونج كذلك عرضًا لمن سيحجز هواتفها الجديدة مسبقًا بتقديم ضِعف سعة التخزين مجانًا؛ بمعنى أنك لو اشتريت هاتفًا بسعة تخزين 128 جيجابايت؛ ستحصل على هاتف 256 جيجابايت بنفس السعر.
وسيأتي هاتف "جلاكسي إس 23" بشاشة 6.1 بوصات؛ فيما سيأتي هاتف "جلاكسي إس 23 بلس" بشاشة 6.6 بوصة؛ ولكن بمعدل دقة واحد 2340×1080 بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي "رام" واحدة 8 جيجابايت، ونفس الكاميرات الخلفية الثلاثية التي تأتي أفضلهم بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل.
ويأتي هاتف "جلاكسي إس 23" بسعة بطارية 3900 ميللي أمبير في الساعة؛ فيما يأتي هاتف "جلاكسي إس 23 بلس" بسعة بطارية 4700 ميللي أمبير في الساعة.