تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف "جلاكسي إس 23" قبل أيام من إطلاقه رسميًّا

وستقدم سامسونج -وفقًا للتسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- 3 إصدارات من هواتفها الجديدة، وهي "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" و"جلاكسي إس 23 ألترا".