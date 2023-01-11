"مايكروسوفت" تُجَهّز لإصدارها "سرفس ديو" الجديد بشاشة قابلة للطي

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تجهّز لإصدارها الجديد من أجهزة "سرفس ديو" الجديدة بشاشة قابلة للطي.
وأوضح تقرير منشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جهاز "مايكروسوفت سرفس ديو 3" المرتقب، سيكون ذا شاشات قابلة للطي، بدلًا من شاشات العرض المزدوجة المسطحة.
وأوضح التقرير أن "سرفس ديو 3" سيعتمد شاشة داخلية قابلة للطي، مماثلة لتلك التي تم استخدامها في هواتف "فيفو إكس فولد" و"هونور ماجيك في إس".
وستتميز هذه الأجهزة بأنها ستكون بشاشات أضيق وأطول، وتعتمد ميزة "من الحافة إلى الحافة"، بالإضافة لتقنيات الشحن اللاسلكي، وسيتم دعمها بمفصل 360 درجة أو 180 درجة.