"مايكروسوفت" تُجَهّز لإصدارها "سرفس ديو" الجديد بشاشة قابلة للطي

وأوضح تقرير منشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جهاز "مايكروسوفت سرفس ديو 3" المرتقب، سيكون ذا شاشات قابلة للطي، بدلًا من شاشات العرض المزدوجة المسطحة.