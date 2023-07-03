تعرَّف على طريقة توصيل سلسلة HUAWEI WATCH 4 بأجهزة Android و iOS

تجمع سلسلة HUAWEI WATCH 4 بين الإدارة الصحية والاتصال المستقل وعُمر البطارية الطويل في تصميم أنيق ورائع المظهر، مع شاشة LTPO مرنة مقاس 1.5 بوصة، وتوفر خيارات من التيتانيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ، مع أكثر من 20000 وجه ساعة.
ويمكن للساعة قياس سبعة مؤشرات صحية، بما في ذلك مخطط كهربية القلب، وتيبس الشرايين، ووظيفة الرئة.. كما أنها تدعم وظيفة الاتصال عن طريق eSIM المطورة للاتصال الخلوي المستقل؛ وهو ما يسمح لك بإجراء مكالمات وإرسال رسائل والتنقل بسهولة باستخدام خرائطMaps Petal. كل ذلك دون الحاجة إلى هاتف ذكي.
ومع عُمر بطارية مذهل، يصل إلى 21 يومًا، ودعم الشحن اللاسلكي فائق السرعة، الذي يمنحك طاقة تدوم يومًا كاملاً في 15 دقيقة فقط، قُل وداعًا للقلق بشأن نفاد عُمر البطارية مرة أخرى.
وسواء كنت من محبي الرياضة أو الصحة أو الموضة، فإن سلسلة HUAWEI WATCH 4 هي الشريك المثالي لك.
وبفضل التوافق الممتاز الذي توفره الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسهولة استخدام سلسلة HUAWEI WATCH 4، حتى لو كان المستخدمون يستخدمون هاتفًا ذكيًّا يعمل بنظام Android أو هاتف iPhone.
ومع ذلك، فإن عملية الاقتران مختلفة قليلاً لأجهزة Android وiOS. استمر في القراءة لتكتشف كيف يمكنك إقران ساعاتك الجديدة بهاتفك في بضع خطوات بسيطة.
أولاً: دعونا نحصل على تطبيق HUAWEI Health على جهازك.
إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام Android فتوجّه إلى موقع متجر HUAWEI AppGallery الإلكتروني.
يمكنك إما تحميل تطبيق HUAWEI Health مباشرة من المتصفح، أو عن طريق تثبيت متجر AppGallery على هاتفك.
قد يقدم لك هاتفك تحذيرًا بأن تحميل الملف ضار، ولكن لا داعي للقلق؛ لأنك سوف تُحمِّل التطبيق من موقع متجر AppGallery الرسمي.
وإذا قمت بتحميل تطبيق HUAWEI Health من المتصفح يمكنك النقر فوق ملف apk الذي تم تحميله للتثبيت.
سيتعين عليك السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة على هاتفك.
إذا اخترت تثبيت متجر AppGallery فابحث عن تطبيق "HUAWEI Health" على متجر AppGallery، وقم بتثبيته على جهازك. وأنت بذلك في الطريق الصحيح!
بالنسبة لأجهزة iOS فإن الحصول على تطبيق HUAWEI Health بسيط، مثل تحميله من متجر التطبيقات App Store.
ابحث عن تطبيق "Huawei Health"، وقم بتثبيته على هاتفك، بكل بساطة!
قبل إقران ساعة HUAWEI WATCH 4 بهاتفك. تأكد من تمكين خاصية الـBluetooth، وخدمة التعرف على الموقع على جهازك.
لتمكين هذه الخدمات انتقل إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك، وابحث عن خيارات Bluetooth والموقع. شغِّل كليهما.
افتح الآن تطبيق HUAWEI Health على جهازك، وقم بتسجيل الدخول أو التسجيل للحصول على حساب HUAWEI ID إذا لم يكن لديك واحد. بمجرد تسجيل الدخول انقر فوق علامة التبويب "الأجهزة" في الجزء السفلي من الشاشة في واجهة مستخدم التطبيق.
بعد ذلك انقر فوق الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لإضافة جهاز جديد. سيعطيك هذا خيارين: "مسح" و"إضافة".
1. الأسهل والأمر الذي نوصي به هو مسح رمز الاستجابة السريعة على شاشة الساعة باستخدام خيار "المسح" في التطبيق.
للحصول على الرمز كل ما عليك فعله هو تشغيل الساعة، واختيار لغتك المفضلة.
امسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على شاشة الساعة، واقبل طلب الاقتران. وانتهينا! كلا الجهازين متصلان!
2. إذا اخترت خيار "إضافة" بدلاً من ذلك سيبدأ الهاتف تلقائيًّا في البحث عن أجهزة هواوي القريبة القابلة للارتداء.
بمجرد ظهور ساعةHUAWEI WATCH 4 على الشاشة يمكنك فقط النقر عليها لبدء الاقتران.
3. خيار آخر هو إجراء الاقتران يدويًّا بالانتقال إلى زر "إضافة" عندما يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة القريبة، ثم حدد "Smartwatches" من قائمة أنواع الأجهزة، واختر HUAWEI WATCH 4. بعد ذلك اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية الاقتران. عندما يظهر طلب الاقتران على شاشة ساعتك الذكية اقبله. وأنت على ما يرام.
الآن بعد إقران ساعتك الذكية يمكنك مزامنة بياناتك، مثل الخطوات ومعدل ضربات القلب وأنماط النوم، والمزيد باستخدام تطبيق HUAWEI Health.
علاوة على ذلك، يمكنك تعديل إعدادات ساعتك، مثل وجوه الساعة والإشعارات مباشرة من التطبيق.
وباستخدام ذلك الدليل فائق البساطة يمكنك إطلاق العنان لقوة الاتصال السلس بين ساعة HUAWEI WATCH 4 والهاتف الذكي؛ لذلك انطلق، وارتدِ الساعة الذكية الخاصة بك، واستمتع بأسلوب حياة متصل حقًّا.
تتوافر HUAWEI WATCH 4 Series في السعودية بسعر يبدأ من 1899 ريالاً سعوديًّا من منصات هواوي عبر الإنترنت، وكذلك تجار التجزئة المعتمدين، مع هدية بقيمة 749 ريالاً سعوديًّا، تشمل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 مجانًا.