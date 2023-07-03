تعرَّف على طريقة توصيل سلسلة HUAWEI WATCH 4 بأجهزة Android و iOS

ويمكن للساعة قياس سبعة مؤشرات صحية، بما في ذلك مخطط كهربية القلب، وتيبس الشرايين، ووظيفة الرئة.. كما أنها تدعم وظيفة الاتصال عن طريق eSIM المطورة للاتصال الخلوي المستقل؛ وهو ما يسمح لك بإجراء مكالمات وإرسال رسائل والتنقل بسهولة باستخدام خرائطMaps Petal. كل ذلك دون الحاجة إلى هاتف ذكي.