تقرير: تحديث جديد يتيح لمستخدمي "يوتيوب ميوزيك" خيارات بحث متقدمة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "جوجل" تنوي أن تطرح تحديثا جديدا لتطبيق "يوتيوب ميوزيك" الخاص بها يوفر خيارات بحث متقدمة.
وأوضحت التقارير أن "يوتيوب ميوزيك" يختبر حاليا خيارات جديدة للبحث في قوائم التشغيل، تتيح للمستخدمين العثور بسرعة على الأغاني داخل قوائم التشغيل الخاصة بهم.
ولا يوفر التطبيق حاليا خيارات بحث أو تصفية مدمجة للعثور على الأغاني من قائمة التشغيل، ويتيح فقط خيار البحث الشامل للعثور على الأغاني.
ولا تزال الميزة حاليا قيد الاختبار من قبل "جوجل" لعدد محدود من المستخدمين قبل أن يتم طرحها للإصدار العام.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من أن البحث في قوائم التشغيل يبدو وكأنه ميزة بسيطة، إلا أن غيابها كان مشكلة كبيرة للمستخدمين.
فغالبًا ما يضطر أولئك الذين لديهم قوائم تشغيل كبيرة إلى التمرير عبر مئات الأغاني للعثور على أغنية واحدة.
وكان الحل الوحيد هو استخدام ملحقات المتصفح على سطح المكتب، مما ترك مستخدمي الهواتف المحمولة بدون خيار داخل التطبيق.
ومن شأن البحث المدمج في قوائم التشغيل أن يجعل التطبيق أسهل في الاستخدام ويقرب YouTube Music من منصات البث الأخرى التي تقدم هذه الميزة بالفعل.