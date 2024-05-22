تسريبات جديدة تكشف معلومات حول هواتف "آيفون 16" المرتقبة

وأشارت المصادر إلى أن هواتف "آيفون 16 برو" ستحصل على كاميرا فائقة الاتساع جديدة بدقة 48 ميجابيكسل بقدرات تكبير 5 أضعاف بجودة فائقة، مع إمكانيات جديدة كليًّا؛ فيما ستحصل كاميرات "آيفون 16 برو ماكس" على وحدات تقريب جديدة كليًّا ذات قدرات أعلى.