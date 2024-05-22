تسريبات جديدة تكشف معلومات حول هواتف "آيفون 16" المرتقبة

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، معلومات جديدة حول هواتف "آيفون 16" المرتقبة، وبالأخص الكاميرات التي سيتم تزويدها بها.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "آيفون 16 برو" ستحصل على كاميراتين جديدتين كليًّا؛ فيما ستحصل هواتف "آيفون 16 برو ماكس" على كاميرات واسعة النطاق محسنة.
وأشارت المصادر إلى أن هواتف "آيفون 16 برو" ستحصل على كاميرا فائقة الاتساع جديدة بدقة 48 ميجابيكسل بقدرات تكبير 5 أضعاف بجودة فائقة، مع إمكانيات جديدة كليًّا؛ فيما ستحصل كاميرات "آيفون 16 برو ماكس" على وحدات تقريب جديدة كليًّا ذات قدرات أعلى.