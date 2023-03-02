جاك دورسي يطرح إصدارًا تجريبيًا مغلقًا بديلًا لـ"تويتر"

ويتزعم "دورسي" مبادرة "بلوسكاي"؛ بسبب اعتقاده أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون خالية من سيطرة الشركات أو الحكومة، وأن المؤلفين فقط هم الذين يجب أن يكون لديهم القدرة على إزالة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.