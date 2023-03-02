جاك دورسي يطرح إصدارًا تجريبيًا مغلقًا بديلًا لـ"تويتر"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مؤسس "تويتر"، جاك دورسي، بدأ تجريب منصة أخرى بديلة أطلق عليها اسم "بلوسكاي".
وكان "دورسي" قد أعلن منذ فترة رحيله عن "تويتر"، بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استحواذه على المنصة.
وأوضح "دورسي" أن "بلوسكاي" باتت متاحة الآن في إصدار تجريبي مغلق على عدد محدود من المستخدمين والمبرمجين.
وأفادت مصادر بأن "بلوسكاي" سيكون نسخة مماثلة لـ"تويتر" مع اختلافات طفيفة، وسيتضمّن وسيلة مبسطة لإنشاء المنشورات التي يمكن تضمينها بالصور والفيديوهات.
كما سيحتوي على ميزات مألوفة؛ مثل البحث عن المستخدمين ومتابعتهم وعرض منشوراتهم على مخطط زمني للصفحة الرئيسية.
ويتزعم "دورسي" مبادرة "بلوسكاي"؛ بسبب اعتقاده أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون خالية من سيطرة الشركات أو الحكومة، وأن المؤلفين فقط هم الذين يجب أن يكون لديهم القدرة على إزالة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.