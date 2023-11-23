رسميًا... "نوبيا" تطرح هاتفها "ريد ماجيك 9 برو" بمواصفات "مثالية لمحترفي الألعاب الإلكترونية"

طرحت شركة "نوبيا" الصينية التابعة لشركة "زد تي إي" رسميًا هاتفها المخصص لمحترفي الألعاب الإلكترونية "ريد ماجيك 9 برو".
وأوضحت "نوبيا" أنها طرحت إصدارين من الهاتف الأول "ريد ماجيك 9 برو" والثاني "ريد ماجيك 9 برو بلس".
ويأتي إصداري الهاتف بمعالج فائق السرعة "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" مع تصميمات محسنة ومفاتيح كتف ومراوح تبريد.
ويختلف الإصداران في سعة البطارية والشحن وسعة ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، التي تصل إلى 24 جيجابايت في أقوى الإصدارات.
تم تجهيز كلا الهاتفين بشاشات "أموليد" مسطحة بقياس 6.8 بوصة بدقة 1116×2480 بيكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، وإطارات أنيقة مع عدم وجود قطع مرئي للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل المدمجة أسفل الشاشة.
وتم تصنيف اللوحات الموجودة على كلا الجهازين بما يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وتوفر تعتيمًا يبلغ 2160 هرتز، لمحاربة أي مشاكل قد تظهر في العين بسبب استخدام الهاتف، كما أنه تم تزويدهما بقارئ بصمة أصابع يمكن أن يعمل كجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب أيضًا.
ويأتي إصدار "ريد ماجيك 9 برو" بـ"رام" بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تتراوح بين 256 إلى 512 جيجابايت، فيما تتراوح سعة "رام" إصدار "ريد ماجيك 9 برو بلس" بين 16 و24 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابات.
ويتميز كلا الهاتفين بنظام تبريد "آي سي إي 13" المحدث، والذي يغطي مساحة إجمالية قدرها 10182 ميلليمتر مربع.
ويتم الإعلان عن نظام التبريد المكرر لخفض درجة حرارة تشغيل الهاتف بما يصل إلى 18 درجة ويتميز بطبقة من الجرافين أسفل الشاشة، بالإضافة إلى قناة هواء أكبر لتدفق هواء أفضل، وتدور المروحة الموجودة داخل الجهاز الآن بسرعة 22,000 دورة في الدقيقة وتتميز بتوصيل حراري محسّن بنسبة 30%.
وتتميز جميع موديلات "ريد ماجيك 9 برو"، بإطارات من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطيران وظهر زجاجي مسطح تمامًا بدون مستشعرات كاميرا بارزة.
ويتميز قسم الكاميرا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر سامسونج GN5 مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ويعمل الهاتفين بواجهة مستخدم مدعومة بنظام تشغيل "أندرويد 14".
وتأتي الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين في سعة البطارية وسرعات الشحن، حيث يتميز هاتف Red Magic 9 ببطارية تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 80 واط، بينما يحصل هاتف "ريد ماجيك 9 برو بلس" على بطارية أصغر بسعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 165 واط.
ويأتي الهاتفان بالألوان الأسود والأبيض الشفاف والأسود الشفاف، ويبدأ سعر "ريد ماجيك 9 برو" بسعر 620 دولارًا، وصل إلى 761 دولارًا، فيما يبدأ سعر هاتف "ريد ماجيك 9 برو بلس" بسعر 775 دولارًا، ويصل إلى 987 دولارًا.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة طرح الهاتف في المتاجر في الصين يوم 28 نوفمبر، وأشارت إلى أنها ستعلن عن موعد طرحه عالميًا في القريب العاجل.