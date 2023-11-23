رسميًا... "نوبيا" تطرح هاتفها "ريد ماجيك 9 برو" بمواصفات "مثالية لمحترفي الألعاب الإلكترونية"

وتم تصنيف اللوحات الموجودة على كلا الجهازين بما يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وتوفر تعتيمًا يبلغ 2160 هرتز، لمحاربة أي مشاكل قد تظهر في العين بسبب استخدام الهاتف، كما أنه تم تزويدهما بقارئ بصمة أصابع يمكن أن يعمل كجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب أيضًا.