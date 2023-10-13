"مايكروسوفت" تحدّث بريدها "أوتلوك" بميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة... هذه تفاصيلها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية طرحت تحديثًا لتطبيقها الخاص بالبريد الإلكتروني "أوتلوك"، والذي يتضمن ميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة مختلفة.
وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أداة "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" ستكون بمثابة رفيق يومي مزود بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتائبة الرسائل الخاصة بهم، للحفاظ على تقديمها في صورة "موجزة خالية من الأخطاء".
وتقوم الأداة بتلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة لصياغة الردود المقترحة بسرعة.
وسيحصل المستخدمون الذين لديهم اشتراكات مايكروسوفت مدفوعة الأجر، سواء "مايكروسوفت 365 الشخصي" أو "العائلي" على ميزات "أكثر تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة أطلقت عليها اسم محرر مايكروسوفت (مايكروسوفت إيديتور)".
ووصفت مايكروسوفت هذه الأداة بأنها مساعد كتابة ذكي، وسيتضمن التحديث تعديلات مقترحة لـ"الوضوح والإيجاز واللغة الشاملة" لمساعدة الموظفين على إنشاء رسائل البريد الإلكتروني "المصقولة والمهنية".
وقالت الشركة إن الأداة ستكون متاحة لمزيد من العملاء من الشركات بدءاً من الأول من نوفمبر بعد خضوعها للاختبار لمدة أشهر.