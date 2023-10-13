"مايكروسوفت" تحدّث بريدها "أوتلوك" بميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة... هذه تفاصيلها

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أداة "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" ستكون بمثابة رفيق يومي مزود بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتائبة الرسائل الخاصة بهم، للحفاظ على تقديمها في صورة "موجزة خالية من الأخطاء".